144Hz AMOLED Ekranlı Android Telefon Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

vivo, X500 Pro isimli yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni amiral gemisinin ekran boyutu ortaya çıktı. Telefon, serinin bir önceki modeli X300 Pro'dan daha küçük bir ekran boyutuna sahip olacak. Cihazda ayrıca MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Bu sayede X500 Pro yüksek performans sunacak.

vivo X500 Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,37 inç

Ekran Çözünürlüğü: 2K

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Teknolojisi: AMOLED

İşlemci: Dimensity 9600 Pro

Ana Kamera: 50 MP

Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 16

vivo X500 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

vivo'nun yeni telefonu 6,37 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz ayrıca AMOLED ekran üzerinde 2K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Bu arada çok canlı renklere sahip AMOLED, siyahı tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan vivo X300 Pro'da 6,78 inç ekran boyutu, 1260 x 2800 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 4500 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 4500 nit civarında bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz görülebilmesini sağlıyor.

vivo X500 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

X500 Pro'da Dimensity 9600 Pro işlemcisi bulunacak. Henüz tanıtılmayan bu işlemci, MediaTek tarafından 2 nm üretim süreciyle geliştirilecek. X300 Pro'da Dimesnity 9500 tercih edilmişti. Fikir vermesi açısından bu işlemci, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Asphalt Legends'ı ortalama 120 FPS'te, CarX Street ve Genshin Impact'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırıyor.

MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen sekiz çekirdekli işlemci daha önce OPPO Find X9 Pro, vivo X300 Pro ve vivo X300 dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda tercih edilmişti. Bu arada 2 nm işlemci, 3 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor.

vivo X500 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Diğer kameraların çözünürlüğü henüz belli değil. Bu arada periskop telefoto kamera, görüntü kalitesini bozmadan yakınlaştırma yapılabilmesine imkân tanıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse X300 Pro'da 50 megapiksel ana kamera, 200 megapiksel periskop telefoto kamera, 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel ön kamera mevcut.

vivo X500 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

X500 Pro'nun 2026 yılının eylül veya ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek yenileme hızı ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan X300 Pro, 2025 yılının ekim ayında tanıtılmıştı.

vivo X500 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

vivo X500 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda vivo X300, X300 Pro, vivo V70 ve vivo Y31 5G dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Y600 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

vivo X500 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X300 Pro, 99 bin 999 TL'ye satılıyor. X500 Pro'nun önceki modele kıyasla daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 110 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

vivo X500 Pro'nun işlemcisi dikkatimi çekti. Telefonun bu güçlü işlemci sayesinde çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Yüksek yenileme hızı oldukça önemli çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim.