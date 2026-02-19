El Fenerli Akıllı Saat Tanıtıldı! 30 Gün Pil Ömrü ve Dahası

Amazfit, dayanıklılığı ile ön plana çıkan yeni akıllı saati T-Rex Ultra 2 modelini tanıttı. Şimdiye kadar önü arkası kesilmeyen sızıntılarla ismini çok kez duyduğumuz model, yüksek batarya kapasitesi, güneş ışığı altında sorunsuz ekran görüşü ve çok daha fazlası ile birlikte geliyor.

Amazfit T-Rex Ultra 2'nin Özellikleri Neler?

Batarya Kapasitesi: 870 mAh (Önceki model 500 mAh)

870 mAh (Önceki model 500 mAh) Pil Ömrü: 30 güne kadar

30 güne kadar Ekran: 1,5 inç AMOLED

1,5 inç AMOLED Ekran Parlaklığı: 3.000 nit (Maksimum)

3.000 nit (Maksimum) Depolama Alanı: 64 GB (Önceki model 4 GB)

64 GB (Önceki model 4 GB) Ağırlık: 89,2 gram

89,2 gram Su Direnci: 10 ATM

10 ATM Dayanıklılık: -30°C düşük sıcaklıkta çalışma desteği

-30°C düşük sıcaklıkta çalışma desteği Navigasyon: 6 uydu sistemi, adım adım navigasyon

6 uydu sistemi, adım adım navigasyon Harita Desteği: Önceden yüklenmiş topografik çevrim dışı haritalar (Asfalt ve toprak yol ayrımı)

Önceden yüklenmiş topografik çevrim dışı haritalar (Asfalt ve toprak yol ayrımı) Ek Aydınlatma: Çift modlu LED el feneri

Çift modlu LED el feneri Güvenlik Özellikleri: SOS modu

SOS modu Uygulama Desteği: Zepp uygulaması (Beslenme, uyku ve antrenman takibi)

Önceki model, 500 mAh batarya kapasitesine sahipti ancak Amazfit T-Rex Ultra 2, bunu 870 mAh seviyesine çıkardı. Bu önemli artışa rağmen saatin ağırlığında çok büyük bir artış söz konusu değil. 89 gramdan 89,2 grama çıktı. Cihazın ekran büyüklüğü ise 1,5 inç. AMOLED ekran üzerinde 3.000 nit maksimum parlaklık sunuyor. Dolayısıyla yoğun güneş ışığı altında dahi ekranı görmekte zorluk yaşanmayacağı söylenebilir.

Akıllı saatin artık 4 GB yerine 64 GB depolama alanı bulunuyor. Bununla birlikte asfalt ve toprak yolları birbirinden ayırt edebilen önceden yüklenmiş topografik çevrim dışı haritalar mevcut. 6 uydu sistemi üzerinden doğrudan adım adım navigasyon sunan cihaz, çift modlu LED el feneri ve acil durumlar için SOS moduna sahip.

Cihazın eksi 30 derece gibi düşük sıcaklık seviyelerinde çalıştığı belirtildi. 10 ATM su direncine sahip olan model, Cihaz, 30 güne kadar pil ömrü sunuyor. Bu da "çok uzun" yolculuklarda sizi bir başınıza bırakmayacağı anlamına geliyor. Beslenme, uyku düzeni ve antrenmanlarınızı takip etmek için Zepp uygulamasını kullanmak da mümkün.

Amazfit T-Rex Ultra 2'nin Fiyatı Ne Kadar?

Amazfit, T-Rex Ultra 2 için 549,99 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 28 bin 357 TL'ye denk geliyor. Markanın önceki T-Rex Ultra modeli Türkiye'de satışa sunulmuştu. Bu nedenle yeni cihazın da kısa süre içinde (büyük olasılıkla birkaç ay sonra) Türkiye'deki kullanıcılarla buluşması bekleniyor. Türkiye fiyatının ise güncel kur ve vergileri göz önünde bulundurduğumuzda 28 bin ila 32 bin TL civarında olacağını söyleyebiliriz.