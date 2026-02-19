Realme'den 56 Saat Pil Ömrü Sunan Kulaklık Geliyor! Çeviri Yapacak

Realme, yeni bir kulaklık piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Buds T500 Pro olarak adlandırılan bu modelin şimdiden neredeyse bütün özellikleri, renk seçenekleri ve fiyatı sızdırıldı. Yakında kullanıcılarla buluşturulması beklenen kulaklık, gürültü engelleme, gerçekçi ses deneyimi, yapay zeka destekli özellikler ve çok daha fazlasını içerecek.

Realme Buds T500 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

50 dB'ye kadar Aktif Gürültü Engelleme (ANC)

5.000Hz frekans kapsamlı gürültü engelleme teknolojisi

12,4 mm sürücüler (Derin bas ve net tiz desteği)

Spatial 360 (Uzamsal ses) desteği

Realme Link uygulama entegrasyonu

Yapay zeka destekli 6 mikrofonlu arama gürültü engelleme

30'dan fazla dilde gerçek zamanlı çeviri desteği

Aynı anda 3 cihaza bağlanabilme özelliği

Bluetooth 6.1 bağlantı desteği

Düşük gecikme süresi

MindFlow odaklanma modu

530 mAh batarya kapasitesi

Şarj kutusuyla birlikte 56 saate kadar toplam kullanım süresi

IP55 toz ve suya karşı dayanıklılık sertifikası

Her bir kulaklık için 4,5 gram ultra hafif tasarım

Realme Buds T500 Pro, ANC (Aktif Gürültü Engelleme) özelliği ile birlikte sunulacak, 50 dB'ye kadar gürültü engelleme imkânı sunacak. 5.000Hz frekans kapsamına sahip olan bu özellik sayesinde müzik deneyiminiz dışarıdan gelen gürültülerden etkilenmeyecek. 12,4 mm sürücülere sahip olacak bu cihaz, derin baslar ve net tizlere sahip olmanızı sağlayacak.

Cihaz, Spatial 360 desteğine sahip olacak. Bu uzamsal ses desteği sayesinde şarkılar sanki yanınızda söyleniyormuş gibi bir hissiyat elde edeceksiniz. Bu özelliği Realme Link uygulaması üzerinden etkinleştirebileceksiniz. Diğer bir dikkat çekici özelliği sesli aramalar gerçekleştirirken göreceksiniz. 6 mikrofonla donatılan kulaklık, yapay zeka destekli gürültü engelleme özelliği sayesinde sesinizin karşı tarafa net gitmesine yardımcı olacak.

Kulaklık, 30'dan fazla dilde gerçek zamanlı çeviri desteği sunacak. Genelde kulaklıklar aynı anda iki cihaza bağlanmanızı sağlar ancak bu kulaklıkta aynı anda üç cihaza bağlanmak mümkün olacak. Bluetooth 6.1 desteğine sahip olacak kulaklık, daha düşük gecikme elde etmenize olanak sağlayacak. MindFlow modu sayesinde ise gelen seslere daha iyi odaklanabileceksiniz.

530 mAh batarya kapasitesi ile gelecek olan cihaz, şarj kutusuyla birlikte 56 saate kadar pil ömrü sunacak. Buds T500 Pro, IP55 sertifikasına sahip olacak. Bu da belirli bir dereceye toz ve suya karşı dayanıklılığa sahip olacağı anlamına geliyor. Kulaklıkların her biri 4,5 gram ağırlığında olacağı için uzun süreli kullanımlara da uygun olacak.

Realme Buds T500 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Realme Buds T500 Pro, Avrupa'da 60 euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Bu da güncel kurla 3 bin 107 TL'ye denk geliyor ancak Türkiye fiyatı elbette bu olmayacak. Mevcut vergiler göz önünde bulundurulduğunda cihazın Türkiye fiyatının en az 4.500 ila 5.500 TL fiyat aralığında olması muhtemel. Bu arada cihaz, sarı, mavi siyah ve turuncu olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile sunulacak.