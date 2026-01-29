Amazon’da İşten Çıkarma Fırtınası: Binlerce Kişiyle Yollar Ayrılıyor!

Amazon bugün yaptığı açıklamayla, şirket genelinde 16.000 çalışanını daha işten çıkaracağını duyurdu. Bu karar Ekim ayında gerçekleştirilen 14.000 kişilik işten çıkarma dalgasının hemen ardından geldi.

2025 yılı 3. çeyrek finansal raporlarına göre, Ekim ayı itibarıyla 1,57 milyon çalışanı bulunan Amazon, son beş çeyrektir tek haneli büyüme rakamları kaydediyordu. 2025 yılı 4. çeyrek sonuçlarının ise önümüzdeki hafta açıklaması bekleniyor.

Amazon 16 Bin Çalışanı İşten Çıkardığını Duyurdu!

İnsan Deneyimi ve Teknolojiden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Beth Galetti, çalışanlara gönderdiği mektupta; işten çıkarmaların "kademeleri azaltmak, sahiplik duygusunu artırmak ve bürokrasiyi ortadan kaldırmak" amacıyla yapıldığını belirtti. Galetti, üç ay içinde gerçekleşen bu ikinci işten çıkarma dalgasının nedeni olarak, bazı ekiplerin yeniden yapılandırma süreçlerini henüz tamamlamamış olmasını gösterdi.

Gelecekte yeni işten çıkarmalar olabileceğini reddetmeyen Galetti, buna karşın şirketin her birkaç ayda bir toplu işten çıkarma yapma gibi bir rutin oluşturma niyetinde olmadığını da dile getiriyor;

"Bazılarınız bunun, her birkaç ayda bir geniş kapsamlı işten çıkarmaları duyuracağımız yeni bir ritmin başlangıcı olup olmadığını sorabilir. Planımız bu değil. Ancak her zaman yaptığımız gibi, her ekip; sahipliği, hızı ve müşteriler için inovasyon kapasitesini değerlendirmeye devam edecek ve gereken durumlarda ayarlamalar yapacaktır."

Geçtiğimiz yıl Amazon CEO’su Andy Jassy, yapay zeka etkisiyle şirketin "bugün yapılan bazı işler için daha az, yeni iş türleri içinse daha fazla insana" ihtiyaç duyacağını belirten bir not paylaşmıştı. Jassy, şirketin kurumsal iş gücünün önümüzdeki birkaç yıl içinde azalmaya devam edeceğine dair sinyaller vermişti.

Business Insider’ın haberine göre Amazon, çok sayıda AWS çalışanına işten çıkarmaları ve "Project Dawn" (Şafak Projesi) girişimini konu alan hatalı bir toplantı daveti göndererek çalışanlar arasında kafa karışıklığına yol açtı. Söz konusu davet, gönderildikten kısa bir süre sonra iptal edildi.

Son olarak Amazon, aynı gün teslimatlı market alışverişi kapasitesine odaklanmak amacıyla fiziksel Amazon Go ve Amazon Fresh mağazalarını kapattığını duyurdu.