Amazon'dan ChatGPT'ye Rakip! Herkesin Kullanımına Açıldı

Amazon, bu ayın başlarında bazı kullanıcılara yavaş yavaş sunmaya başladığı Alexa Plus'ı erken erişim programı kapsamında herkesin erişimine açtı. Kullanıcılar artık herhangi bir web tarayıcısını kullanarak şirketin yeni yapay zeka destekli sohbet botunun web versiyonuna erişim sağlayabiliyor ve herhangi bir konuda yardım alabiliyor.

Alexa Plus'ın Özellikleri Neler?

Alexa Plus'ın web sürümü üzerinden belgeler ve fotoğraflar yükleyebiliyor, bu dosyalardan önemli bilgileri çıkarabiliyorsunuz. Örneğin çok etkileyici bir yemek tarifi gördüyseniz bunu yükleyip alışveriş listesine dönüştürebilirsiniz veya çok kapsamlı bir raporu daha anlaşılır hâle getirmek adına son derece basit bir şekilde özetlemesini sağlayabilirsiniz.

Beslenme düzeninize uygun öğünler oluşturmak gibi amaçlarla da kullanılabilen bu sohbet botunun web arayüzünde yer alan sohbet bölümünün hemen yanında kamera, kilit, ışık ve benzeri akıllı ev cihazlarına erişmenizi sağlayan bir seçenek bulunuyor. Bu seçeneği kullanarak akıllı ev teknolojilerini pratik bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz.

Biraz eğlenmek isteyenler açısından da önemli avantajlar sunan Alexa Plus, Prime Video'da ne seyredeceğinize karar vermenize yardımcı oluyor. Hatta bununla sınırlı kalmayıp seçilen içerikleri doğrudan Fire TV'ye de gönderebiliyor. Böylece hiç zahmete girmeden hızlıca içeriği seyretmeye başlayabiliyor, eğlenceli vakit geçirebiliyorsunuz.

Aslına bakılacak olursa Alexa Plus hâlihazırda yeni Echo cihazlarda ve güncellenmiş eski modellerde mevcuttu fakat bu web sürümü ile birlikte yapılacaklar listesi oluşturmak da dahil olmak üzere pek çok işlemi fare ve klavyenizi kullanarak anında gerçekleştirebiliyorsunuz. Böylece zamandan ciddi ölçüde tasarruf edebiliyorsunuz.