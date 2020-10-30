Amazon 2020 Yılı 3. Çeyrek Gelirini Açıkladı: Yok Artık

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı bulunan e-ticaret devi Amazon, 2020 yılı 3. çeyrek gelirini duyurdu. Amazon 2020 yılı 3. çeyrek geliri ne kadar? İşte merak edilen o rakam ve detaylar.

Amazon 2020 Yılı 3. Çeyrek Geliri

Koronavirüs salgını Amazon'un kazancını artırmış gibi görünüyor. Perakende devi Amazon, 30 Haziran'dan 30 Eylül'e kadar devam eden yılın üçüncü çeyreğinde 96.1 milyar dolar kazandı. Aynı dönemde 2019'da Amazon 70 milyar dolar kazanmıştı.

Perakende satış mağazalarının kapanması ve koronavirüs kısıtlamaları insanları çevrimiçi ortamda büyük harcamalar yapmaya teşvik ettiğinden, Amazon'un net geliri geçen yıla göre neredeyse üç katına çıktı.

Satışlardaki artış, bazı ek maliyetlerli de beraberinde getiriyor. Amazon'un önümüzdeki çeyrekte COVID-19 ile ilgili maliyetler için 4 milyar dolar daha harcama yapacağı söyleniyor. Amazon geçtiğimiz günlerde Prime Day isimli büyük indirim kampanyasını yapmıştı ve ürünlerde ciddi indirimler yaşanmıştı.

Amazon Prime hizmeti de ülkemizde kullanıma açılmıştı. Prime hizmeti sayesinde kullanıcılara ücretsiz kargo ve hızlı teslimatın yanında Amazon'un film servisi Prime Video başta olmak üzere Prime Gaming servisleri sunulmakta. Detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Sizler Amazon'un 2020 yılı 3. çeyrek geliri hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!