Yüksek Fiyatlı 4 Oyun Sınırlı Süre Ücretsiz! Çabuk Olun

Steam'de 4 bin TL'nin üzerinde bir fiyat etiketine satılan dört adet oyun ücretsiz hâle geldi. Bu oyunların arasında çok oyunculu simülasyon ve strateji oyunları bulunuyor. Fırsat yalnızca birkaç gün boyunca geçerli olduğu için bu türlerle içli dışlı olan tüm oyuncuların fırsatı kaçırmaması gerekiyor.

Steam'de Hangi Oyunlar Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu?

Steam'de kısa süreliğine ücretsiz olan oyunlar arasında Restaurats, Sunderfolk, Total War: Warhammer III ve Warhammer 40,000: Battlesector yer alıyor. Bu oyunlar dijital oyun mağazasında toplam 4 bin 756 TL'ye satılıyor. Ancak fırsat devam ederken bu oyunları oynamak için ödeme yapmanıza gerek bulunmuyor.

Warhammer 40,000: Battlesector'ı oynamak için 28 Mayıs 2026 saat 19.00'a kadar süreniz bulunuyor. Diğer oyunlar için son tarih 25 Mayıs 2026 saat 20.00 olarak belirlendi. Belirtilen tarihlerden sonra oyunlar yeniden ücretli hâle gelecek ve oyuncular, söz konusu oyunlara bedava erişim imkânını kaybedecek.

Restaurats Nasıl Bir Oyun?

Restaurats, mümkün olan en iyi yemekleri hazırlayıp müşterilere servis etmeye çalıştığınız bir oyun. Elbette ki çoğu restoran simülasyonundan farklı yanları bulunuyor. Oyun tamamen eğlence üzerine kurulu olacak şekilde geliştirildi. Bir yandan kaotik bir ortamda mutfakta düzeni sağlamaya çalışırken diğer yandan da siparişleri zamanında yetiştirerek puan toplamanız gerekiyor.

Restaurats'ın Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070

İşlemci: AMD Ryzen 3600 / Intel Core i5-10400

RAM: 8 GB

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Sunderfolk Nasıl Bir Oyun?

Arkadaşlarla oynanabilecek oyunlar arasında konumlanan Sunderfolk hem yanınızdaki hem uzaktaki arkadaşlarınızla oynamanıza imkân tanıyan bir rol yapma oyunu. Sıra tabanlı savaşı merkezine alan oyunda çeşitli yetenekler kullanıyor, hamle sırasına göre planlama yapıyor ve düşmanlara karşı en doğru hamlede bulunuyorsunuz.

Sunderfolk'un Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti / AMD Radeon RX 570

İşlemci: Intel Core i5-4590 / AMD Ryzen 3 4100

RAM: 8 GB

Depolama: 12 GB kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 12

Total War: Warhammer III Nasıl Bir Oyun?

Strateji oyunları arasında yer alan Total War: Warhammer III, kendi ordunuzu yöneterek dünyayı fethetme veya savunma yapmaya odaklanan bir yapım. Oyun, kaos diyarı adı verilen tehlikeli bir boyuta açılan kapıyı merkezine alıyor. Buradan gelen güçler dünyayı etkisi altına almaya çalışıyor. Burada ya kaosa karşı savaşıyor ya da onların tarafına geçerek dünyayı karşınıza alıyorsunuz.

Total War: Warhammer III'ün Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 900 / AMD RX 400 serisi / Intel Iris Xe Graphics

İşlemci: Intel i3 / AMD Ryzen 3 serisi

RAM: 6 GB

Depolama: 120 GB kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 11

Warhammer 40,000: Battlesector Nasıl Bir Oyun?

Warhammer 40,000: Battlesector, Warhammer 40K evreninde geçen oldukça yüksek tempolu bir oyun. Son derece karanlık bir atmosfere sahip olan oyunda seçtiğiniz ordu ile savaş alanına hâkimiyet kurup düşmanları alt etmeye çalışıyorsunuz. Her komutta farklı birliklerle zafer elde etmeye odaklanıyorsunuz.

Warhammer 40,000: Battlesector'ın Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel i5-4460 veya eş değeri

RAM: 4 GB

Ekran Kartı: NVIDIA Geforce GTX 750

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 25 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Steam'de sınırlı süreliğine ücretsiz hâle gelen oyunlara baktığımda oldukça geniş bir tür yelpazesi görüyorum. Örneğin Sunderfolk, arkadaşlarla birlikte stres atmak için oynamaya çok uyun bir oyun. Total War: Warhammer III ise strateji türüne ilgisi olanlar tarafından oldukça sevilerek oynanıyor. Benzer şekilde Warhammer 40,000: Battlesector da Total War gibi oldukça popüler bir oyun. Daha önce bu oyunları oynamayanlar için bu fırsatın oldukça değerli olduğunu düşünüyorum.