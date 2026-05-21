Ne Kadar Yorulduğunuzu Sizden İyi Bilen Akıllı Bileklik Tanıtıldı

Xiaomi bir süredir konuşulmaya devam edilen akıllı bilekliğini tanıttı. Smart Band 10 Pro olarak adlandırılan modelin özellikleri ve fiyatı da bu tanıtımla birlikte netlik kazandı. Güneş altında bile çok rahat bir görüş imkânı sunan cihaz, özellikle sporla uğraşanlar için büyük fayda sağlayacak özellikler taşıyor.

Xiaomi Smart Band 10 Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 1.74 inç

Yenileme Hızı: 60Hz

60Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

Maksimum Parlaklık: 2.000 nit

2.000 nit Kalınlık: 9.7 mm

Ağırlık (Kayışsız): 21.6 gram

21.6 gram Sağlık: Nabız ve kandaki oksijen seviyesi ölçümü, uyku analizi, kalp atış hızı değişkenliği ile yorgunluk ve dinlenme ihtiyacının takibi

Spor Modu: 150+

150+ Yazılım: HyperOS 3

Apple Sağlık Senkronizasyonu: Destekliyor

Destekliyor Pil Ömrü: Günlük kullanımda 21 güne kadar, her zaman açık ekran etkinken 8 güne kadar

NFC Desteği: Mevcut

Mevcut Suya Dayanıklılık: 5 ATM (Su sıçraması, terleme ve benzeri durumlara dayanıklı)

Oyun Modu: Oyun ilerlemesi takibi, yeniden doğma sırasında titreme

Xiaomi Smart Band 10 Pro'nun Ekran Özellikleri Nasıl?

9,7 mm kalınlığa ve kayışsız 21,6 gram ağırlığa sahip olan Xiaomi Smart Band 10 Pro, 1,74 inç ekran boyutuna sahip. AMOLED ekran üzerinde 60Hz yenileme hızı ve 2.000 nit maksimum parlaklık sağlıyor. Hatırlayacak olursanız Smart Band 9 Pro, 1200 nit maksimum parlaklık sunan 1,74 inçlik AMOLED ekrana sahip model olarak piyasaya sürülmüştü. Yeni model, ekran tarafında önemli iyileştirmeler içeriyor.

Yüksek parlaklık değeri, cihazın yoğun gün ışığı altında bile görme sorunu yaşamadan kullanılmasını mümkün kılarken ekran teknolojisi ise canlı bir görüntü sunuyor. Önceki modelle aynı boyuta sahip olan akıllı bileklik, bildirimleri okumayı ve yazıları net görmeyi mümkün kılıyor. Bu arada yenileme hızının da geçiş ve benzeri animasyonlarda akıcı hissiyat sağlayacağını belirtelim.

Xiaomi Smart Band 10 Pro'nun Şarjı Ne Kadar Süre Gidiyor?

Cihaz, günlük kullanımda tek şarjla 21 güne kadar pil ömrü sunuyor. Her zaman açık ekran etkinleştirilmişse bu süre 8 güne düşüyor. Bu, şarj derdini büyük ölçüde azalttığı anlamına geliyor. Özellikle akıllı bilekliğini sık sık şarj etmeyi tercih etmeyen, sürekli seyahat hâlinde olanlar veya açık hava aktiviteleri ile çok fazla içli dışlı olanlar için yeterli bir kullanım süresi sağlıyor.

Xiaomi Smart Band 10 Pro'nun Sağlık ve Spor Özellikleri Neler?

150'den fazla spor modunu destekleyen akıllı bileklik, telefona ihtiyaç duymadan koşu ve bisiklet sürme gibi aktivitelerde detaylı analiz gerçekleştiriyor. Sağlık tarafında ise kandaki oksijen seviyesi, nabız ve uyku takibi gibi temel özelliklere sahip. Tabii, bunların yanında kalp atış hızı değişkenliğini de ölçebiliyor. Böylelikle ne zaman yorulduğunuzu ve ne kadar süre dinlenmeye ihtiyacınızın olduğunu biliyor.

Xiaomi Smart Band 10 Pro'nun Öne Çıkan Diğer Özellikleri Neler?

HyperOS 3 ile birlikte çalışan cihaz, Xiaomi cihazların yanı sıra iPhone kullanıcıları için de önemli avantajlar sağlıyor. Bu model, Apple Sağlık senkronizasyonu sunuyor ve Siri kestirmelerine benzer hızlı komutları destekliyor. Öte yandan akıllı bileklik, oyun oynarken nabzınızı ve stres seviyesini sürekli takip ediyor. Aynı zamanda oyun içi ilerlemeyi de gösteriyor, karakteriniz canlanırken titreyerek sizi uyarıyor. Oyun bittiğinde ise fiziksel durumunuza ilişkin size bir özet sunuyor.

Xiaomi Smart Band 10 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

Xiaomi Smart Band 10 Pro'nun standart alüminyum modeli 399 yuan (2 bin 681 TL), deri kayışlı sürümü için 469 yuan (3 bin 152 TL), seramik kasa versiyonu için 479 yuan (3 bin 220 TL) fiyat etiketi belirlendi. Türkiye'de satışa sunulması durumunda ise fiyatı vergilerle birlikte 5 bin TL civarında olacaktır.

Xiaomi Smart Band 10 Pro Türkiye'ye Gelecek mi?

Xiaomi Smart Band 10 şu an Türkiye'de satılıyor. Hatta Xiaomi Smart Band 9 Pro bile satışta. Bunları göz önünde bulundurarak yeni modelin de Türkiye'ye gelme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki şu an konu ile ilgili resmî açıklamada bulunulmadı. O yüzden planların değişiklik gösterebileceğini unutmamak gerek.

Editörün Yorumu

Xiaomi Smart Band 10 Pro'nun çok geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ettiğini düşünüyorum. Açık hava aktiviteleri ile uğraşanların, sporcuların ve hatta oyuncuların bile bu akıllı bilekliği tercih edeceğini düşünüyorum. Oyun ilerlemesini takip etmesi, oyuncuyu kritik anlarda uyarması gibi özellikler sayesinde çok sayıda kişi tarafından mutlaka değerlendirilecek bir model olacaktır.