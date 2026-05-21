Samsung'dan İlginç Patent! Çekmece Gibi Açılıp Kapanan Telefon Ortaya Çıktı

En büyük akıllı telefon üreticilerinden Samsung, bir yandan ürün yelpazesini genişletirken diğer yandan yenilikçi cihazlar üzerinde çalışmayı sürdürüyor. Güney Koreli şirketin geçtiğimiz haftalarda Galaxy Z TriFold 2 için S Pen patenti aldığı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise firmanın yine dikkat çekici bir adım attığı gün yüzüne çıktı. Ortaya çıkan bilgilere göre Samsung, yana doğru genişleyebilen ekranlı yeni bir telefon üzerinde çalışıyor olabilir. İşte ayrıntılar...

Samsung’un Genişleyebilen Ekranlı Telefonu Nasıl Çalışacak?

Samsung, ilk katlanabilir telefon modellerinden biri olan Galaxy Fold ile bu pazara ilk giriş yapan üreticiler arasında yer almıştı. Şirket bugün ise katlanabilir telefon pazarının en güçlü isimlerinden biri konumunda. Peki sırada ne var? Görünüşe göre Samsung, şimdi de yuvarlanabilir ekrana sahip bir telefon fikrini değerlendiriyor.

Samsung’un aldığı yeni patent şirketin yana doğru genişleyebilen ekranlı bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor olabileceğini ortaya koydu. Patent detaylarına göre cihaz, normal kullanımda klasik bir akıllı telefon gibi görünecek. Ancak ekran genişletildiğinde Galaxy Z Fold 7 benzeri daha büyük bir ekran sunacak.

Bu model mevcut katlanabilir telefonlardan farklı bir yapıya sahip olacak. Patent çizimlerine göre cihazın iki ucu bulunacak ve kullanıcı bu uçlardan tutup çekerek ekranı tamamen açabilecek veya tamamen kapatabilecek. Tamamen kapatıldığında ekranın açıkta kalan kısmı esnek bir yapıya bürünerek yuvarlak şekilde kıvrılacak ve sağ ile soldaki uç bölümler birleşecek. Bu sistemi açılıp kapanabilen bir çekmeceye benzetebilirsiniz. Nasıl ki bir çekmeceyi istediğiniz kadar açıp tamamen kapatabiliyorsanız, Samsung’un patentte yer alan telefonu da buna bezner olacak.

Samsung’un patentte paylaştığı bilgilere göre cihazda ekranın ne kadar açıldığını ve hangi hızda genişletildiğini algılayabilen çeşitli sensörler de yer alacak. Bu sensörler sayesinde arayüz dinamik şekilde uyum sağlayacak. Yani ekran boyutu değiştikçe uygulama düzeni ve kullanıcı arayüzü de buna göre şekillenecek.

Aslında söz konusu ekran teknolojisine sahip telefonlar tamamen yeni bir fikir değil. Daha önce MWC ve CES gibi teknoloji fuarlarında benzer konsept cihazlar sergilenmişti. Samsung da geçmişte bu tarz prototipler göstermişti ancak söz konusu cihazlar hiçbir zaman satışa sunulmadı.

Samsung'un Genişleyebilen Ekranlı Telefonu Ne Gibi Avantajlar Sağlayacak?

Samsung’un patentte ortaya çıkan genişleyebilen ekranlı telefonu klasik katlanabilir modellere kıyasla bazı önemli avantajlar sunabilir. Örneğin cihaz normal kullanımda standart bir akıllı telefon boyutunda kalırken ihtiyaç halinde daha büyük bir ekrana dönüşebilecek. Elbette bu mevcut katlanabilir telefonlarda da yapılabiliyor ancak burada ekranın tamamen gizlenebiliyor olması esktra bir avantaj sağlayabilir. Bu sayede ekranın çizilme veya darbe alma riski azaltılabilir.

Bununla beraber cihazın istenilen ölçüde genişletilebilmesi de önemli bir avantaj. Örneğin kullanıcı tek elle kullanım sırasında ekranı daha kompakt hâle getirerek daha rahat edebilir. Film, dizi izlerken veya oyun oynarken ise ekran genişletilerek daha büyük bir görüntü alanı sunulabilir. Ayrıca cihaz tamamen kapatıldığında cepte veya elde taşınmasının da daha kolay olması muhtemel.

Samsung Bu Patenti Gerçek Bir Ürüne Dönüştürecek mi?

Apple, Xiaomi, Oppo ve Samsung gibi büyük akıllı telefon üreticileri her yıl çok sayıda patent başvurusu yapıyor. Ancak bu patentlerin büyük bölümü hiçbir zaman gerçek bir ürüne dönüşmüyor. Bu nedenle Samsung’un genişleyebilen ekranlı telefon patenti almış olması da şirketin kesin olarak böyle bir telefonu piyasaya süreceği anlamına gelmiyor. Yine de markanın bu tarz yenilikçi fikirler üzerinde çalışması oldukça dikkat çekici.

Editörün Yorumu

Samsung’un böyle bir patent alması gerçekten oldukça ilgi çekici. Açıkçası şirketin bunu yakın zamanda gerçek bir ürüne dönüştüreceğini pek düşünmüyorum. En azından şu an için böyle bir beklentim yok. Ancak yine de patentte yer alan fikirler oldukça dikkat çekici görünüyor.

Benim bu fikirde en çok merak ettiğim nokta ise ekranın tamamen açık durumdayken de kıvrılıp kıvrılamayacağı. Patent detaylarına göre cihaz kapatıldığında ekranın sağ ve sol bölümleri içe doğru kıvrılarak birleşiyor. Peki madem ekran böyle esnek bir yapıya sahip olacak, açık durumdayken de kıvrılabilecek mi? Şimdilik bu konuda net bir bilgi bulunmuyor. Önümüzdeki dönemlerde söz konusu cihazla ilgili yeni detaylarının ortaya çıkıp çıkmayacağını ise hep birlikte göreceğiz.