Oyun Devlerinin Steam Gelirleri Ortaya Çıktı: Zirve Şaşırtmadı!

Oyun sektöründeki rekabet her geçen gün daha da büyüyor. Şirketler, oyuncuların ilgisini çekebilmek ve gelirlerini artırabilmek için sürekli yeni oyunlar piyasaya sürmeye devam ediyor. Son olarak bu konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Dünyanın en popüler dijital oyun platformlarından Steam’de yapılan satışlardan en fazla para kazanan oyun şirketleri açıklandı. Peki listenin zirvesinde hangi firma yer aldı?

Steam'de En Fazla Gelir Elde Eden Oyun Şirketleri Hangileri?

Sıra Stüdyo Toplam Gelir 1 Valve 15,57 milyar dolar 2 KRAFTON, Inc. 5,42 milyar dolar 3 Electronic Arts 4,71 milyar dolar 4 Ubisoft 2,42 milyar dolar 5 Bandai Namco Entertainment 2,25 milyar dolar 6 Xbox Game Studios 2 milyar dolar 7 Capcom 1,97 milyar dolar 8 Bethesda Softworks 1,82 milyar dolar 9 2K 1,59 milyar dolar 10 Activision 1,45 milyar dolar 11 SEGA 1,44 milyar dolar 12 PlayStation Publishing LLC 1,27 milyar dolar 13 FromSoftware, Inc. 1,24 milyar dolar 14 Feral Interactive 1,22 milyar dolar 15 Digital Extremes 1,14 milyar dolar 16 CD PROJEKT RED 1,13 milyar dolar 17 NetEase Games 1,13 milyar dolar 18 Paradox Interactive 1,04 milyar dolar 19 Aspyr 1,03 milyar dolar 20 Square Enix 1,02 milyar dolar

Steam, hiç şüphesiz dünyanın en büyük dijital oyun mağazalarından biri konumunda bulunuyor. Türkiye dahil olmak üzere milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yapan platform, oyun şirketleri için de en önemli gelir kapılarından biri olarak öne çıkıyor. Bu nedenle firmalar yeni oyunlarını geniş kitlelere ulaştırabilmek adına Steam’i tercih etmeye devam ediyor. Peki paylaşılan son verilere göre sadece Steam üzerinden yapılan satışlardan en fazla gelir elde eden şirketler hangileri oldu?

Gamalytic'in paylaştığı verilere göre Steam'in sahibi olan Valve, sıralamanın zirvesinde yer alıyor. Counter-Strike, Dota, Left 4 Dead, Portal ve Half-Life gibi ünlü serilerin arkasındaki şirketin şimdiye kadar Steam üzerinden 15,57 milyar dolar gelir elde ettiği belirtiliyor. Bu gerçekten oldukça yüksek bir kazanç. Karşılaştırmak gerekirse gelmiş geçmiş en pahalı oyun projelerinden biri olan GTA 5’in geliştirme maliyeti yaklaşık 265 milyon dolar seviyesindeydi. Valve’ın Steam’den elde ettiği gelir ise bunun yaklaşık 59 katına denk geliyor.

Subnautica 2, inZOI ve PUBG: BATTLEGROUNDS gibi popüler yapımlarla tanınan KRAFTON, Inc., 5,42 milyar dolarlık Steam geliriyle listenin ikinci sırasında yer aldı. Üçüncü sırada ise 4,71 milyar dolar gelir elde eden Electronic Arts bulunuyor. EA; Battlefield, EA SPORTS FC, The Sims, STAR WARS, Need for Speed, It Takes Two ve Apex Legends gibi dünya çapında büyük oyuncu kitlesine sahip serileriyle dikkat çekiyor.

Listenin devamında ise Ubisoft 2,42 milyar dolarla dördüncü, Bandai Namco Entertainment 2,25 milyar dolarla beşinci ve Xbox Game Studios yaklaşık 2 milyar dolarla altıncı sırada yer alıyor. Bu şirketleri 1,97 milyar dolarla Capcom, 1,82 milyar dolarla Bethesda ve 1,59 milyar dolarla Activision takip ediyor.

Öte yandan açıklanan rakamların yalnızca Steam platformundan elde edilen gelirleri kapsadığını tekrardan belirtelim. Söz konusu şirketler oyunlarını genellikle PlayStation, Xbox, Nintendo ve Epic Games Store gibi farklı platformlarda da yayınlıyor. Bu da gelirlerin çok daha yüksek olduğu anlamına geliyor.

Editörün Yorumu

Bana kalırsa bu liste, oyun sektöründe artık sadece iyi oyun yapmanın yeterli olmadığını da gösteriyor. Özellikle Valve gibi hem popüler oyunlara hem de dev bir platforma sahip şirketler rakiplerine karşı büyük avantaj elde ediyor. Öte yandan KRAFTON ve CD PROJEKT RED gibi firmaların tek veya birkaç güçlü yapımla milyarlarca dolarlık gelir seviyesine ulaşabilmesi de dikkat çekici. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.