Amazon, 2 Oyunu Bedava Dağıtıyor! Hemen Alın

Amazon, Luna hizmetiyle her ay düzenli olarak bedava oyunlar sunuyor. Oyuncular böylece abonelik dışında ekstra bir ücret ödemeden pek çok oyuna sahip olabiliyor. Şirket bu kez bulmaca e platform türlerinde iki oyunu ücretsiz olarak dağıtmaya başladı. Peki, bu oyunlara ücretsiz nasıl erişilir?

Amazon 2 Oyunu Ücretsiz Veriyor

Amazon tarafından Prime abonelerine bedava sunulan oyunlar arasında Big Adventure: Trip to Europe 6 Collector's Edition ve Gunslugs yer alıyor. Bu oyunlara Amazon Prime aboneliği aracılığıyla Amazon Luna web sitesinden ulaşabilirsiniz. Amazon Prime aboneliğine sahipseniz Amazon Luna'nın sitesinden oyunların sayfasını görüntüleyin ve "Oyunu alın" butonuna basıp işlemi onaylayın.

Kampanya, Big Adventure: Trip to Europe 6 Collector's Edition için 30 Aralık 2025, Gunslugs için 24 Şubat 2026 tarihinde sona erecek. Belirtilen tarihlere kadar bu oyunların kodlarını alıp kütüphaneye ekleyebilirsiniz. Kütüphaneye ekleme işleminin ardından oyunları istediğiniz zaman oynayabilirsiniz.

AVI Games tarafından geliştirilen Big Adventure: Trip to Europe 6 Collector's Edition, gizli nesne bulma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. 2024 yılının ocak ayında piyasaya sürülen yapımda yılbaşı temalı bölümler bulunuyor. Her bölümde gizlenmiş nesneleri bulmaya çalışıyoruz. Ayrıca mini oyunlar da yer alıyor.

Platform oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Gunslugs, hızlı tempolu bir oynanış sunuyor. Piksel grafiklere sahip olan yapımda karşımıza çıkan düşmanları yok ederek ilerlemeye çalışıyoruz. Aksiyon dolu bir oyun olan Gunslugs, 2015 yılının haziran ayında piyasaya sürüldü.

Gunslugs Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 veya üzeri

İşlemci: Çift çekirdek 2.0 Ghz

Çift çekirdek 2.0 Ghz RAM: 2 GB

2 GB Ekran Kartı: Intel HD3000 veya üzeri

Intel HD3000 veya üzeri Depolama: 200 MB kullanılabilir alan

Big Adventure: Trip to Europe 6 Collector's Edition Minimum Sistem Gereksinimleri