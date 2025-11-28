Amazon, 2 Oyunu Bedava Dağıtıyor! Hemen Alın
Amazon iki oyunu ücretsiz sunuyor. Peki, bu oyunları kütüphaneye eklemek için hangi adımları uygulamak gerekiyor? İşte kampanyanın detayları!
Amazon, Luna hizmetiyle her ay düzenli olarak bedava oyunlar sunuyor. Oyuncular böylece abonelik dışında ekstra bir ücret ödemeden pek çok oyuna sahip olabiliyor. Şirket bu kez bulmaca e platform türlerinde iki oyunu ücretsiz olarak dağıtmaya başladı. Peki, bu oyunlara ücretsiz nasıl erişilir?
Amazon 2 Oyunu Ücretsiz Veriyor
Amazon tarafından Prime abonelerine bedava sunulan oyunlar arasında Big Adventure: Trip to Europe 6 Collector's Edition ve Gunslugs yer alıyor. Bu oyunlara Amazon Prime aboneliği aracılığıyla Amazon Luna web sitesinden ulaşabilirsiniz. Amazon Prime aboneliğine sahipseniz Amazon Luna'nın sitesinden oyunların sayfasını görüntüleyin ve "Oyunu alın" butonuna basıp işlemi onaylayın.
Kampanya, Big Adventure: Trip to Europe 6 Collector's Edition için 30 Aralık 2025, Gunslugs için 24 Şubat 2026 tarihinde sona erecek. Belirtilen tarihlere kadar bu oyunların kodlarını alıp kütüphaneye ekleyebilirsiniz. Kütüphaneye ekleme işleminin ardından oyunları istediğiniz zaman oynayabilirsiniz.
AVI Games tarafından geliştirilen Big Adventure: Trip to Europe 6 Collector's Edition, gizli nesne bulma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. 2024 yılının ocak ayında piyasaya sürülen yapımda yılbaşı temalı bölümler bulunuyor. Her bölümde gizlenmiş nesneleri bulmaya çalışıyoruz. Ayrıca mini oyunlar da yer alıyor.
Platform oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Gunslugs, hızlı tempolu bir oynanış sunuyor. Piksel grafiklere sahip olan yapımda karşımıza çıkan düşmanları yok ederek ilerlemeye çalışıyoruz. Aksiyon dolu bir oyun olan Gunslugs, 2015 yılının haziran ayında piyasaya sürüldü.
Gunslugs Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 veya üzeri
- İşlemci: Çift çekirdek 2.0 Ghz
- RAM: 2 GB
- Ekran Kartı: Intel HD3000 veya üzeri
- Depolama: 200 MB kullanılabilir alan
Big Adventure: Trip to Europe 6 Collector's Edition Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 10 / 11
- İşlemci: 1.0 GHz
- Ekran Kartı: 128 MB
- DirectX: Sürüm 9.0
- Depolama: 800 MB kullanılabilir alan