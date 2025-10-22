Amazon ABD'de 600 Bin İşçi Yerine Robotları İşe Alacak!

Teknoloji dünyasında yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Amazon’un iç yazışmalarından sızdırılan belgeler şirketin önümüzdeki yıllarda insan emeğini büyük ölçüde otomasyona devretmeyi planladığını ortaya koydu. Görünüşe göre dev e-ticaret ağı artık sadece ürün değil, çalışma biçimini de yeniden tasarlıyor. İşte detaylar...

Amazon Operasyonlarının Çoğunu Robotlara Devretmeyi Hedefliyor!

The New York Times tarafından yayımlanan bilgilere göre Amazon 2033 yılına kadar ABD operasyonlarının dörtte üçünden fazlasını robotik sistemlerle yürütmeyi planlıyor. Belgelerde bu dönüşümün toplamda 600 binden fazla çalışanı etkileyeceği belirtiliyor. Şirketin iç planlarında depolama, paketleme ve teslimat zincirinde tam otomasyona geçiş hedefi öne çıkıyor.

Planın ilk basamağı 2027 yılına kadar üretim hattındaki yaklaşık 160 bin pozisyonun tamamen ortadan kaldırılması. Bu süreçte Amazon’un, her bir ürün sevkiyatında yaklaşık 30 sent maliyet avantajı elde edeceği ve iki yıl içinde 12 milyar doların üzerinde tasarruf sağlayacağı öngörülüyor. Kısacası şirket iş gücünü azaltırken verimliliği artırmayı amaçlıyor.

Amazon’un depo ve dağıtım ağlarında bugün 1 milyondan fazla aktif robot görev yapıyor. Şirket, bu robotları yalnızca kutu taşıyıcı sistemlerle sınırlı tutmuyor; aynı zamanda yapay zekâ destekli teslimat robotları ve insansı kuryeler üzerinde de çalışıyor. Hedef satış hacmi artsa bile insan kaynağına olan bağımlılığı minimuma indirmek.

