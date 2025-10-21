Ticaret Bakanlığı Açıkladı: Yurtdışından Bu Ürünler Alınamayacak!

Ticaret Bakanlığı yurtdışından alışveriş ile ilgili yeni bir düzenleme duyurdu. Buna göre Bakanlık tarafından test edilen bazı ürün gruplarının insan sağlığına zararlı olduğu gerekçesiyle yurtdışından satın alınması yasaklandı. Peki hangi ürün grupları bu yasaklama kapsamına alındı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Ticaret Bakanlığı Duyurdu: Ayakkabı, Oyuncak ve Saraciye Ürünleri Artık Yasak!

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler sonucunda ayakkabı, çanta ve saraciye ürün gruplarının Temu ve Aliexpress gibi yurtdışı satış sitelerinden alınmasının önüne geçiyor. Yapılan açıklamada bahsi geçen ürün gruplarından alınan numunelerin sağlık standartlarını karşılamadığı bu sebeple de yasaklandığı duyuruldu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada gerçekleştirilen denetimlerde 182 üründen 148’inin mevzuata aykırı bulunduğu belirtildi. Bu ürünlerde insan sağlığına zararlı fitalat, kurşun, kadmiyum ve PAHs gibi kimyasal maddelerin yasal sınırların çok üzerinde olduğu tespit edildi. Denetim sonuçlarına göre uygunsuzluk oranı yüzde 81 seviyesine ulaştı. Bu kapsamda Temu ve Aliexpress gibi platformlar üzerinden bu ürünlerin yurt dışından sipariş edilmesi artık mümkün olmayacak.

Ticaret Bakanlığı kısıtlamanın yalnızca “basitleştirilmiş gümrük beyannamesi” kapsamında posta veya hızlı kargo yoluyla yapılan gönderileri kapsadığını vurguladı. Ürünlerin ithalat yoluyla getirilmesi ise halen mümkün olacak. Ayrıca Temu’nun Türkiye’deki yerel satıcıları ve depoları bu uygulamadan etkilenmeyecek. Yani platform üzerinden Türkiye içinden yapılan satışlar ve gönderiler normal şekilde devam edecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın...