Amazon Oturduğunuz Yerden Film Yapma İmkanı Sunacak

Amazon'un geçtiğimiz Aralık'ta tanıttığı yapay zeka video üretim aracı Nova Reel, şimdi çok daha yetenekli bir hale geldi.

AWS'nin geliştirici elçisi Elizabeth Fuentes'in blog yazısına göre, Nova Reel 1.1 sürümüyle birlikte model artık iki dakikaya kadar süren videolar oluşturabiliyor. Üstelik bu videolar sahneler arası stil bütünlüğünü koruyarak çoklu çekim formatında hazırlanıyor. Oturduğunuz yerden film çekmek gibi bir hissiyatı var.

Tanıtım videosu:

Sadece AWS'ye Başvurarak Kullanılabilir

Nova Reel şimdilik yalnızca Amazon'un Bedrock gibi yapay zeka geliştirme araçlarının bulunduğu AWS platformları üzerinden kullanılabiliyor. Her ne kadar erişim için başvuru gerekse de, AWS bu talepleri otomatik olarak onaylıyor. Yani geliştirme süreci ciddi kısıtlamalara tabi değil.

Tabii her zaman olduğu gibi şimdi de yapay zekanın etik olup olmadığı konusu gündeme düştü. Amazon, modelin hangi veri setleriyle eğitildiğine dair bir açıklama yapmış değil. Dolayısıyla telif hakkı sahibi içerik üreticilerinin videolarının izinsiz kullanılmış olabileceği şüphesi varlığını sürdürüyor. Amazon, kullanıcıları olası fikri mülkiyet davalarına karşı koruyacağını söylüyor, ancak veri şeffaflığı konusunda halen şüpheli.

4000 Karaktere Kadar Prompt Girilebilir

Kullanıcılar 4.000 karaktere kadar açıklayıcı metin girerek, her biri altı saniyelik 20 farklı sahneden oluşan bir video elde edebiliyor. Daha fazla kontrol isteyenler içinse "Multishot Manual" adında yeni bir mod sunulmuş durumda. Yeni mod sayesinde bir görsel ve kısa bir açıklama yazdığınız zaman videonun sahne kompozisyonlamalarını çok daha hassas bir şekilde yönlendirebiliyorsunuz.