Amazon, Starlink'e Büyük Rakip! Komik Bir Paraya Ultra Hızlı İnternet Sunuyor

Kuiper Atlas 1 (KA-01) görevindeki 27 uydu, 9 Nisan Çarşamba günü Atlas V roketiyle Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan fırlatılacak. Amazon'un diğer Kuiper Projesi fırlatma ortakları arasında Arianespace, Blue Origin ve evet, SpaceX de bulunuyor.

SpaceX Uydularına Yetişmek İçin Çok Çalışması Gerekecek

Amazon'un ilk nesil uydu sistemi, 392 mil (630 km) yükseklikte, saatte 17.000 mil (27.359 km/sa) hızla uçan ve gezegeni yaklaşık 90 dakikada turlayan 3,200'den fazla LEO (alçak dünya yörüngesi) uydusundan oluşacak. SpaceX'in Starlink uydu ağı şu anda 7.000'den fazla LEO uydusunu içeriyor ve ilki 2019'da fırlatılmıştı.

KA-01 görevinde uçan uydular, yansıyan güneş ışığını dağıtan "Kuiper'e özgü" dielektrik ayna filmi ile kaplanmış. Amazon'un sözleriyle; yer tabanlı astronomlar için daha az görünür olmalarına yardımcı olacak.

Amazon, Kuiper Projesi prototip uydularını daha önce fırlatmış olsa da, yaklaşan görev risk taşıyan bir dizi ilki içerecek. Kuiper Projesi Başkan Yardımcısı Rajeev Badyal konuyu şöyle yorumluyor:

Bu ilk görev için karada kapsamlı testler yaptık, ancak yalnızca uçuşta öğrenebileceğiniz bazı şeyler var ve bu, nihai uydu tasarımımızı ilk kez uçuracağımız ve aynı anda bu kadar çok uyduyu ilk kez konuşlandıracağımız zaman olacak. Görev nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, bu sadece yolculuğumuzun başlangıcı ve önümüzdeki yıllarda tekrar tekrar fırlatmaya devam edeceğiz.

400 Dolardan Daha Ucuz

Amazon'un küresel bir hizmet olarak sunacağı Kuiper Atlas 1, gezegen üzerindeki neredeyse her yerden erişilebilir olacak. Kullanıcılar uydu ağına bağlanmak için terminal antenleri kullanacaklar. Starlink projesinden aşinâ olduğumuz bir özellik bu.

2023'te Amazon, sadece yarım kilo ağırlığındaki yedi inç karelik en küçük anteninin 100 Mbps'ye kadar hız sunacağını ve Starlink Mini'ye alternatif olacağını duyurdu. Amazon, konut ve kurumsal kullanım için 1 Gbps'ye kadar hız sunan daha büyük antenler de sunarak SpaceX ile rekabet edecek.

Amazon'un kullandığı terminallerin her birine 400 dolardan daha ucuz bir fiyat biçildi. Kullanıcıların ilgisini çekmek için daha ucuza bile sunulabilir. Starlink uyduları Türkiye'ye gelemedi, ancak Amazon'un uyduları gelecek mi hep beraber göreceğiz.