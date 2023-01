Amazon, Kargo Hizmeti Amazon Air'i Büyütüyor: İşte Yeni Ülke!

Amazon, Hindistan'da özel hava kargo filosu Amazon Air'i hizmete soktu. E-ticaret devi, 6,5 milyar doların üzerinde yatırım yaptığı bu önemli denizaşırı pazarda lojistik altyapısını güçlendiriyor.

Amazon, Bengaluru merkezli kargo havayolu şirketi Quikjet ile ortaklık kurarak ülkedeki ilk hava kargo hizmetini başlattı ve bunun firmanın teslimatını hızlandırmasını sağlayacağını söyledi. Hizmet için Boeing 737-800 kullanan Amazon, başlangıçta Delhi, Mumbai, Haydarabad ve Bengaluru'daki malları teslim etmek için Amazon Air'i kullanacağını söyledi.

