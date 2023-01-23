Amazon, Kargo Hizmeti Amazon Air'i Büyütüyor: İşte Yeni Ülke!

Amazon'un kargo amaçlı kullanılan filo hizmeti Amazon Air bugün itibariyle bir ülkede daha destek vermeye başladı. İşte detaylar!

Amazon, Kargo Hizmeti Amazon Air'i Büyütüyor: İşte Yeni Ülke!
Barış Bulut
Barış Bulut -

Amazon, Hindistan'da özel hava kargo filosu Amazon Air'i hizmete soktu. E-ticaret devi, 6,5 milyar doların üzerinde yatırım yaptığı bu önemli denizaşırı pazarda lojistik altyapısını güçlendiriyor.

Amazon, Bengaluru merkezli kargo havayolu şirketi Quikjet ile ortaklık kurarak ülkedeki ilk hava kargo hizmetini başlattı ve bunun firmanın teslimatını hızlandırmasını sağlayacağını söyledi. Hizmet için Boeing 737-800 kullanan Amazon, başlangıçta Delhi, Mumbai, Haydarabad ve Bengaluru'daki malları teslim etmek için Amazon Air'i kullanacağını söyledi.

Amazon Air, Hindistan'da da Destek Vermeye Başladı

Şirket Amazon Air'i 2016 yılında ABD'de üç düzineden fazla Boeing kargo uçağıyla başlatmıştı. Hindistan, Amazon'un kargo hizmetini başlattığı üçüncü pazar oldu. Bu hamle, Amazon'un geçen yılın sonlarında ülkedeki üçüncü parti tüccarlara, işletmelere ve doğrudan tüketiciye yönelik markalara nakliye ve lojistik ağını açmasının ardından geldi.

Hindistan, Amazon için önemli denizaşırı pazarlardan biri ancak şirket ülkedeki başlıca rakibi Walmart destekli Flipkart'ın gerisinde kalıyor. Sanford C. Bernstein analistleri geçen yıl Amazon'un Hindistan'daki küçük şehir ve kasabalara girmekte zorlandığını söyledi. Şirket ayrıca geçen yıl Hindistan'da toptan dağıtım Amazon Distribution, gıda dağıtımı Amazon Food ve öğrenme platformu Academy olmak üzere en az üç iş birimini kapatmıştı.

Amazon'un gelecekte ülkemiz için de benzer yatırımlar yapıp yapmayacağı belirsiz.

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