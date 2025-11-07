Amazon'dan Uygun Fiyatlı Yeni Alışveriş Uygulamasını Duyurdu!

E-ticaret dünyasının önde gelen isimlerinden Amazon, Temu ve Shein gibi rakiplerinin yükselişine karşı stratejik bir hamleye imza attı. Şirket, düşük maliyetli alışveriş için özel olarak tasarlanan yeni alışveriş platformu Bazaar'ı resmen duyurdu.

Ana Amazon uygulamasından ayrı olarak çalışacak Bazaar, özellikle uygun fiyatlı ürünlere talep duyan bazı bölgelerde kullanıcıların beğenisine sunuldu. Gelin bu yeni platformun detaylarına hep birlikte göz atalım.

Amazon Bazaar Kullanıcılara Neler Sunacak?

Amazon'un yaptığı açıklamaya göre, Bazaar'da listelenen ürünlerin büyük çoğunluğu 10 doların altında bir fiyat etiketine sahip olacak. Üstelik platformda bazı cazip ürünlerin fiyatları 2 dolara kadar inebilecek. Bu sayede online alışveriş için fazla bütçesi olmayan tüketiciler, Bazaar aracılığıyla sadece uygun fiyatlı ürünleri kolayca keşfedebilecek.

Genel özelliklere baktığımızda yeni platformun müşteri yorumları ve yıldız derecelendirmeleri gibi alıştığımız Amazon özelliklerine ev sahipliği yaptığını görüyoruz. Müşteriler, alışveriş ve ödeme işlemleri için mevcut Amazon hesap bilgilerini kullanabiliyor. Ayrıca Visa, Mastercard veya American Express kartlarıyla ödeme yapabiliyor.

Siparişlerin ücretsiz kargo hakkı kazanması için yerel asgari satın alma tutarını karşılaması gerekiyor. Küçük siparişler için ise standart bir teslimat ücreti alınıyor. Gönderim süreleri genellikle iki hafta veya daha az sürerken ürün iadeleri teslim alındıktan sonra 15 gün içinde ücretsiz olarak yapılabiliyor.

Bununla birlikte Çinli rakiplerinin popülerleştirdiği etkileşimli özellikler de Bazaar'da yerini alıyor. Uygulamada sosyal çekilişler ve promosyonlar gibi özellikler bulunurken, aynı zamanda platformu denemeleri için yeni müşterilere ilk teslimatlarında %50 indirim sunuluyor.

Peki Amazon, Bazaar ile neyi amaçlıyor? Uzmanlara göre şirket, yeni uygulamasının son dönemde ürünlere harcayacak yüksek geliri olmayan genç kullanıcılar arasında hızla benimsenen Temu, Shein ve TikTok Shop gibi Çin merkezli platformlarla doğrudan rekabet etmesini hedefliyor.

Hangi Ülkeler Bazaar'a Erişebiliyor?

Android ve iOS platformları üzerinden erişilebilen yeni platform şimdilik Asya, Afrika ve Latin Amerika'da yer alan 14 farklı bölgede kullanıma sundu.

Hong Kong

Filipinler

Tayvan Kuveyt

Katar

Bahreyn

Umman

Peru

Ekvador

Arjantin

Kosta Rika

Dominik Cumhuriyeti

Jamaika

Nijerya

Platform şu an için Türkiye'de kullanıma açık değil. Yine de Amazon, ilerleyen aylarda Bazaar'ın kullanım alanını genişleterek daha fazla ülkeye yayılacağını belirtiyor. Gelişmeler için takipte kalın!