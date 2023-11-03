Amazon Sandığınız Kadar Masum Olmayabilir: Şirket Bir Dizi Suçlamayla Karşı Karşıya!

Federal Ticaret Komisyonu'nun e-ticaret devine karşı açtığı davada Perşembe günü açıklanan yeni ayrıntılara göre, Amazon'un "Nessie Projesi" kod adlı gizli fiyatlandırma algoritması şirkete 1 milyar dolardan fazla ekstra kâr sağlamış olabilir.

Eylül ayında FTC ve bir düzineden fazla eyalet başsavcısı, şirketin yasadışı yollardan kârını artırdığını iddia ederek Amazon'a dava açmıştı. Diğer iddiaların yanı sıra, şikâyette Amazon'un diğer perakendecilerden daha düşük fiyatlarla sunulan listeleri öne çıkarmadığı ve ürün fiyatlarını şişirmek için satıcılardan yüksek ücretler talep ettiği belirtiliyor.

İddia 1: Fiyatlar Kasıtlı Olarak Şişiriliyor: Nessie Projesi

Nessie Projesi'nin varlığı ilk olarak şikâyetin daha önce redakte edilmiş bir versiyonunda ortaya çıkmıştı. İddiaya göre Nessie, Amazon'daki ürünlerin fiyatını artıran ve diğer perakendecilerin de aynı şeyi yapıp yapmayacağını izleyen bir algoritmaydı. Eğer bunu yapmazlarsa algoritma Amazon listesini orijinal fiyatına geri döndürüyordu.

Amazon'un Nessie'yi kullanmayı 2019'da bıraktığı bildiriliyor ancak FTC şirketin "defalarca tekrar açmayı düşündüğünü" iddia ediyor.

Amazon sözcüsü Tim Doyle, Perşembe günü Nessie ile ilgili ortaya çıkan detaylara yanıt olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"FTC, Nessie adlı eski bir Amazon fiyatlandırma algoritmasının tüketiciler için fiyatların yükselmesine yol açan haksız bir rekabet yöntemi olduğunu iddia ediyor. Bu, bu aracı büyük ölçüde yanlış nitelendiriyor. Nessie, fiyat eşleştirmemizin, fiyatların sürdürülemeyecek kadar düşük olduğu olağandışı sonuçlara yol açmasını engellemeye çalışmak için kullanıldı."

İddia 2: Kullanıcılara Alakasız Reklamlar Gösteriliyor

Nessie Projesi'ne yönelik iddialar yalnızca fiyat konularıyla da sınırlı değil. FTC, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un şirket yöneticilerini "müşterilere yönelik hizmetlerini kötüleştirmesine rağmen artan reklamlar yoluyla milyarlarca dolar" elde etmenin bir yolu olarak "alakasız" reklamları kabul etmeye yönlendirdiğini iddia ediyor.

Bu konuya da yanıt veren Doyle, Amazon müşterilerinin alışveriş deneyiminin "sürekli olarak olumlu" olduğunu söyledi ve şirketin reklamlarının dünyadaki en alakalı reklamlar olduğunu iddia eden bir araştırmaya işaret etti.

İddia 3: Amazon, Prime'a Abone Kazandırmak İçin Kullanıcıları 'Kandırıyor'

Şirketin Prime üyelik programı da FTC tarafından incelemeye alındı. FTC bir şikâyetinde, Amazon'un Prime'ın kayıt sistemindeki kusurları düzeltmek için birçok fırsatı olduğunu ve bunun yerine "daha fazla kullanıcıyı hizmete kaydolmaları için kandırmaya devam ettiğini" söylüyor.

Peki siz Amazon'un karşı karşıya kaldığı suçlamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.