Samsung x Amazon Kampanyası Başladı: Ücretsiz 6 Ay Amazon Prime İmkanı!

Samsung, en yeni katlanabilir modelleri olan Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5 veya Galaxy Tab S9 serisi ürünlerine sahip kullanıcılarına özel olmak kaydıyla, Amazon Prime'ın birbirinden avantajlı kampanyalarından 6 ay boyunca ücretsiz faydalanabilecekleri bir kampanya başlattı.

Samsung'un başlattığı bu kampanya 31 Aralık 2023 tarihine kadar sürecek ve bahsi geçen ürünlere sahip kullanıcılar, Amazon Prime’ın bütün özel kampanya ve avantajlarından faydalanabilecek.

Samsung'un Sunduğu Amazon Prime Kampanyasından Nasıl Yararlanılır?

Kampanyaya katılım için daha önceden bu ürünlere sahip olma şartı bulunmuyor. Bu nedenle Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5 veya Galaxy Tab S9 serisi ürünlerinden birini satın alarak hâlâ kampanyadan yararlanmak mümkün.

Kampanyaya katılmak için Samsung Account üzerinde kayıtlı e-posta adreslerine gönderilecek Amazon Prime üyelik linkini aktif etmek yeterli.

Samsung Account hesabınıza ait e-posta adresinize Amazon Prime 6 ay üyelik hediye fırsatı için gelen e-posta’da bulunan “Şimdi al” butonuna tıklayın.

Eğer bir Samsung Account hesabınız yoksa https://account.samsung.com/membership/intro adresinden <Hesap Oluştur> adımını takip ederek yeni bir hesap oluşturabilirsiniz.

Amazon Prime 6 ay hediye üyelik fırsatı e-postasını almak için Samsung Electronics Turkiye A.Ş’ye Ticari Elektronik İleti izni vermiş olmanız gerekmektedir.

Açılan Amazon Prime sayfasında “Şimdi etkinleştir” butonuna tıklayarak var olan Amazon Prime hesabınıza giriş yapın veya yenisini oluşturun.

Açılan Amazon sayfasından hesabınıza başarılı şekilde giriş yapıp veya ilgili bilgileri doldurup yeni hesap oluşturduğunuzda, 6 aylık Amazon Prime üyeliğiniz otomatik olarak hesabınıza tanımlanacaktır.

Üyeliğiniz ile ilgili yenilenme tarihi vb. bilgilere, “Amazon > Hesabım > Prime Üyeliğiniz > Üyeliğini Yönet” kısmından ulaşabilirsiniz.

Bu işlemleri başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra aktivasyon linki e-posta adresinize 30 gün içinde iletilecektir.

Amazon Prime Ne Gibi Avantajlar Sunuyor?

Hızlı ve Ücretsiz Teslimat: Amazon Prime üyeleri, sepet boyutundan bağımsız olarak aynı gün, ertesi gün, iki gün sonra veya randevulu teslimat seçeneklerinden yararlanabilir.

Amazon Prime üyeleri, sepet boyutundan bağımsız olarak aynı gün, ertesi gün, iki gün sonra veya randevulu teslimat seçeneklerinden yararlanabilir. Prime'a Özel Fırsatlar: Prime üyeleri, sınırlı süreli fırsatlara ve yalnızca Prime'a özel ek indirimlere erken erişim hakkına sahiptir. Prime üyelere ayrıca seçili ürünlerde 250 TL ve üzeri alışverişlerinde sepette %10 indirim fırsatı sunuluyor.

Prime üyeleri, sınırlı süreli fırsatlara ve yalnızca Prime'a özel ek indirimlere erken erişim hakkına sahiptir. Prime üyelere ayrıca seçili ürünlerde 250 TL ve üzeri alışverişlerinde sepette %10 indirim fırsatı sunuluyor. Prime Video: Prime Video ile The Rings of Power, Bergen, Rüyanda Görürsün, The Wheel of Time gibi binlerce dizi ve filmden favori içeriklerinize sınırsız erişimle ulaşabilirsiniz.

Prime Video ile The Rings of Power, Bergen, Rüyanda Görürsün, The Wheel of Time gibi binlerce dizi ve filmden favori içeriklerinize sınırsız erişimle ulaşabilirsiniz. Prime Gaming: Prime üyelerine önde gelen oyunlarda oyun içi ayrıcalıklar, aylık olarak yenilenen ücretsiz oyunlar ve Twitch.tv'de favori yayıncıya aylık abonelik sunan bütünsel bir oyun deneyimi sunuluyor.

Samsung'un sağladığı Amazon Prime kampanyasına dair daha detaylı bilgi sahibi olmak için buradan Samsung'un kampanya sayfasını inceleyebilirsiniz.