Meta'dan Sonra Amazon da Siyahilere Karşı Tavır Değiştiriyor

Amazon, Meta'nın Cuma günü çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (DEI) girişimlerini sonlandıracağını duyurmasının ardından benzer bir adım atan son şirket oldu.

Yerel haber kaynaklarının aktardığına göre, tıpkı Meta gibi Amazon da bazı DEI programlarını sınırlandırma kararı aldı.

"Kanıtlanmış Programlara Odaklanacağız"

Şirket içi çalışanlara gönderilen bir mesajda mevcut girişimlerin gözden geçirilmesi kapsamında eski program ve materyallerin sonlandırılmak istendiği ve bu kapsamda adımların seri olarak atılacağı bildirildi.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

Bireysel grupların kendi programlarını oluşturması yerine, kanıtlanmış sonuçları olan programlara odaklanıyoruz ve daha gerçekten kapsayıcı bir kültürü teşvik etmeyi amaçlıyoruz.

Amazon, Meta ve Microsoft gibi, DEI konusundaki önceki taahhütlerini geri çeken şirketlere katıldı. The Information, Amazon'un 2021 yılında DEI'ye odaklandığını belirten bir gönderiyi web sitesinden kaldırdığını ve kurumsal sitesindeki DEI ile ilgili bilgileri güncellediğini bildirdi.

Görünen o ki teknoloji liderleri, şirketlerini DEI programına karşı düşmanca bir yaklaşım sergilemeye hazırlanan yeni başkanlık dönemine uyum sağlamak üzere hazırlıyor. Yakın zamanda daha fazla şirketin bu konuda aynı "önlemleri" alacağını beklemek yanlış olmaz.