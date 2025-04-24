Türkçe Destekli Aşırı Eğlenceli Oyun Ücretsiz Oldu! Hemen Alın

Düzenli olarak her hafta bedava oyunlar sunmaya devam eden Epic Games, oyuncuların herhangi bir ücret ödemeden uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmesini sağlıyor. Şirketin sunduğu yeni ücretsiz oyun eğlenceli oynanışıyla öne çıkıyor.

Şirket, bu hafta Steam'deki değeri 4,49 dolar (172 TL) olan CHUCHEL isimli yapımı bedava sunuyor. Oyunu Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

CHUCHEL Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Epic Games Store'u açın.

Hesabınıza giriş yapın.

CHUCHEL sayfasını görüntüleyin.

"Yükle" butonuna basın.

Oyunu 1 Mayıs 2025 tarihine kadar Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak kütüphaneye ekleyebilirsiniz.

CHUCHEL Nasıl Bir Oyun?

Machinarium ve Samorost gibi beğenilen oyunların yapımcısı Amanita Design tarafından geliştirilen CHUCHEL, macera ve bulmaca oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Mizahi ögeler içeren yapım, kirazı geri almak için yolculuğa çıkan iki arkadaşın hikâyesine odaklanıyor.

Oyun, kendine özgü ve yaratıcı çizimleri, absürt mizah anlayışı ve etkileşimli bulmacaları ile öne çıkıyor. Oynanış point-and-click mekaniklerine dayanıyor. Yani oyuncular ekrandaki çeşitli objelerle etkileşime girerek ilerlemeye çalışıyor. Bu etkileşimler genellikle komik ve beklenmedik sonuçlara yol açıyor.

CHUCHEL Minimum Sistem Gereksinimleri