Dron İle Teslimat İçin Erken Mi? Amazon Dronları Vince Çarptı!

Amazon geleceğin kargo teslimat sistemlerini kullanma noktasında kararlı. Ancak havadan teslimat operasyonlarında yeni sorunlar ile karşılaşılıyor. Son gelen bilgilere göre Amazon'a ait kargo dronları bir inşaat vincine çarptı ve ardından operasyonlar durduruldu. İşte konuyla ilgili detaylar...

Amazon’un Dron Teslimatları Sekteye Uğradı: Arizona’da İki İnsansız Araç Yere Çakıldı!

Amazon’un yeni nesil teslimat planlarının en önemli parçalarından biri olan dron hizmeti yeniden sorunla karşılaştı. Şirket Arizona’daki West Valley Phoenix bölgesinde yürüttüğü hava yolu teslimatlarını geçici olarak durdurdu. Alınan bu kararın arkasında ise kısa süre önce yaşanan iki ayrı kaza bulunuyor.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, kazalar Amazon’un deposuna yalnızca birkaç kilometre mesafede meydana geldi. Tanıklar iki MK30 model dronun seyir halindeyken vinçte asılı bulunan kablolara takıldığını ve kontrolü kaybederek yere düştüğünü belirtti. Araçların farklı noktalardaki otoparklara savrulduğu ifade edilirken olayda herhangi bir can kaybı veya ciddi yaralanma yaşanmadı.

Bölgeye hızla polis ve itfaiye ekipleri yönlendirilirken, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ile Amazon’un ortak bir inceleme başlattığı duyuruldu. Konuya ilişkin açıklama yapan şirket sözcüsü “Tolleson’da iki Prime Air dronunun karıştığı olay hakkında bilgi sahibiyiz. Yetkililerle iş birliği içinde süreci yakından takip ediyoruz” dedi.

Amazon geçen yıl kasım ayında bu bölgede MK30 dronlarıyla aynı gün teslimat hizmetine başlamıştı. 2,5 kilograma kadar yük taşıyabilen bu araçlar henüz bir yılını doldurmadan ikinci kez ara vermek zorunda kaldı. Geçtiğimiz ocak ayında da Oregon’daki bir test alanında yaşanan kazanın ardından hizmet askıya alınmış ve yazılım güncellemeleri ile FAA onaylarının tamamlanması beklenmişti.

Şirketin, Arizona'daki kazalar sonrası gerekli teknik incelemelerin ardından teslimatlara kısa süre içinde tekrar başlamayı planladığı belirtiliyor.