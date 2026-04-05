Samsung The Frame 2026 Serisi Televizyonlarını Tanıttı! Fiyatları Dudak Uçuklatıyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, popüler televizyon serisinin en yenileri olan The Frame ve The Frame Pro 2026 modellerini resmi olarak duyurdu. Yeni televizyonlar, serinin estetik yapısını korurken, donanım tarafında önemli iyileştirmeler ve yeni ekran boyutlarıyla dikkat çekiyor.

The Frame Pro 2026'nın Özellikleri Neler?

Serinin üst modeli olan The Frame Pro 2026, gelişmiş Neo QLED 4K ekran paneliyle geliyor. Cihaz, gücünü ise yeni 3. nesil NQ4 AI işlemciden alıyor. Bu güçlü işlemci, görüntüleri gerçek zamanlı optimize ederek televizyon kapalıyken ekranda duran tabloları dijital bir ekranda değil, gerçek bir tuvaldeymiş gibi görünmesini sağlıyor.

Pro modelindeki en belirgin fiziksel yenilik ise yükseltilmiş Parlama Önleyici (Glare Free) mat ekran teknolojisi. Samsung, bu yeni kaplama sayesinde ortam ışığından kaynaklanan yansımaları neredeyse sıfıra indirdiğini belirtiyor. Böylece güneş alan aydınlık odalarda bile televizyon izlemek sorun olmaktan çıkıyor.

The Frame Pro 2026'da oyuncular için de ciddi donanım güncellemeleri bulunuyor. Cihaz, standart olarak 144 Hz Motion Xcelerator yenileme hızına sahip. Ancak televizyona yeni eklenen DLG 240 Hz desteği sayesinde, uyumlu bir bilgisayar bağlandığında çözünürlükten biraz feragat edilerek yenileme hızı 240 Hz'e kadar çıkarılabiliyor.

Televizyonun bağlantı özellikleri de baştan aşağı yenilenmiş. Cihazda kablo karmaşasını bitiren Kablosuz One Connect Kutusu bulunuyor. Bu harici kutu, HDMI 2.1 portları ve en güncel kablosuz bağlantı standardı olan Wi-Fi 7 desteğini de barındırıyor. Ayrıca ekranın arkasındaki Micro-HDMI portu artık eARC teknolojisini destekliyor. Bu sayede harici bir soundbar kullanırken ses aktarımında kayıp yaşanmıyor. Cihazda ayrıca 40W gücünde 4.0 2 kanallı bir hoparlör sistemi, Dollby Atmos ve Q-Symphony Pro özellikleri yer alıyor.

Yapay zeka özellikleri de serinin en çok dikkat çeken noktalarından biri. Kullanıcılar, Samsung Vision AI Companion sayesinde sesli komutlarla Bixby asistanını kontrol edebiliyorlar. İsteyen kullanıcılar Microsoft Copilot ve Perplexity gibi yapay zeka araçlarını da televizyona özel uygulamalarla kullanabiliyor.

Samsung The Frame Pro 2026'da ses deneyimininde de yapay zeka özelliklerine yer vermiş. Cihazda bulunan AI Sound Controller Pro ile ses deneyimi tamamen kişiselleştirilebiliyor. Kullanıcılar, konuşma seslerini veya arka plan efektlerini kendi zevklerine göre ayarlayabiliyor. Ayrıca sporseverler için cihaza AI Soccer modu da eklenmiş. Bu sayede maç izlerken stadyum atmosferi eve taşınacak şekilde ses otomatik olarak optimize ediliyor. Bu da maç izleme zevkinizi üst seviyeye taşıyor.

Tüm bunlara ek olarak Frame Pro 2026, 55, 65, 75 ve 85 inç ekran seçenekleriyle kullanıcılara sunulacak.

The Frame 2026'nın Özellikleri Neler?

Standart The Frame 2026 modeli de üst modeldeki çoğu yeni özelliği barındırıyor. Pro modelindeki yükseltilmiş Parlama Önleyici mat kaplama ve DLG 240 Hz yenileme hızı bu modele de eklenmiş. Ayrıca duvara sıfır montajı bozmadan kablo takmayı kolaylaştıran arka durdurucular tasarıma dahil edilmiş. Ek olarak The Frame 55, 65, 75 ve 85 inç ekran seçenekleriyle satışa sunulacak.

Her iki seride tasarım kişiselleştirmesinde oldukça iddialı. Kum Sarısı Metal ve Modern Tik gibi orijinal çerçevelerin yanı sıra, Deco TV Frames firması tarafından bu televizyonlar için özel üretilen gösterişli, tablo tarzı çerçeve seçenekleri de kullanıcılara sunuluyor.

Samsung, yazılım tarafında ise kullanıcılara çok önemli bir garanti veriyor. Her iki televizyon da yeni One UI Tizen 10 işletim sistemiyle kullanılmış. Şirket, bu modeller için tam 7 yıl boyunca işletim sistemi güncellemesi sunacağını belirterek uzun ömürlü bir kullanım vaat ediyor.

The Frame Pro 2026'nın Fiyatı Ne Kadar?

Fiyatlandırma cephesine baktığımızda The Frame Pro 2026; 65 inç için 1999 dolar (88 bin 996 TL), 75 inç için 2799 dolar (124 bin 612 TL) ve 85 inç için 3.999 dolarlık (178 bin 37 TL) satış etiketlerine sahip. Şirket, Pro serisine ilk kez eklenecek olan 55 inçlik modelinin ise henüz fiyatını açıklamadı.

The Frame Pro 2026'nın Fiyatı Ne Kadar?

Samsung, The Frame 2026 serisinin fiyatları hakkında ise henüz bir açıklama yapmadı.

The Frame Pro ve The Frame 2026 Türkiye'de Satılacak mı?

Samsung tarafından yeni The Frame serisinin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Ancak serinin bir önceki versiyonu, ülkemizde aktif olarak satışta. Bu yüzden televizyonların kısa sürede Türkiye'de de satışa sürüleceğini tahmin ediyoruz.

Editörün Yorumu

Yeni Samsung The Frame 2026 serisinin özelliklerine baktığımda bir önceki seriye ciddi yeniliklerin yapıldığını söyleyebilirim. Özellikle ekran yenileme hızının 240 Hz'e kadar çıkarılması benim gibi oyun severler için gerçekten güzel bir özellik. Fakat fiyatlandırma konusunda aynı şeyi söylemeyeceğim. The Frame Pro serisinin açıklanan fiyatları gerçekten dudak uçuklatıyor. Bu serinin, Türkiye'de satışa sunulduğu taktirde özellikle değişken döviz kuru ve ek vergiler sebebiyle oldukça yüksek bir fiyatlandırma ile geleceğini düşünüyorum.