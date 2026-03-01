144 Hz QLED Ekranlı Sanat Eseri Gibi Televizyon Geliyor! Hisense S7 CanvasTV 2026 Tanıtıldı

Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Akıllı Özetleme Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Gelişen teknolojiyle birlikte televizyonlar sadece bir şeyler izlediğimiz birer ekran olmaktan çıkıp evimizin dekoratif bir parçası haline geliyor. Hisense ise bu alandaki yeni yeni temsilcisi 2026 model S7 Canvas TV serisini tanıttı. Televizyon, salonunda estetik bir görünüm arayan kullanıcılar için Samsung The Frame serisinie bir alternatif oluşturuyor.

Hisense S7 CanvasTV 4K QLED TV'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu : 50 / 55 / 65 / 75 / 85 inç

: 50 / 55 / 65 / 75 / 85 inç Ekran Teknolojisi : QLED

: QLED Yenileme Hızı : 144 Hz

: 144 Hz Çözünürlük : 4K

: 4K Bağlantılar: 4 adet HDMI 2.1, USB 3.0 ve USB 2.0 portları

Hisense S7 CanvasTV 4K QLED TV'nin Ekran Boyutları Neler?

Hisense S7 CanvasTV önceki modeline kıyasla daha geniş bir boyut seçeneğiyle karşımıza çıkıyor. Seriye yeni eklenen 50 inçlik boyutun yanı sıra 55, 65, 75 ve 85 inçlik seçenekler de bulunuyor. Böylece kullanıcılar farklı oda büyüklüklerine uygun ekran boyutunu rahatlıkla seçme imkanına sahip.

Hisense S7 CanvasTV 4K QLED TV'nin Tasarımı Nasıl?

Şirket, yeni CanvasTV'sinin ekranında yansımayı önleyen Hi-Matte teknolojisini kullanmış. Bu teknoloji, televizyon kapalıyken ekranda oluşabilecek parlamaları engelleyerek cihazın gerçek bir tablo gibi görünmesini sağlıyor. Ayrıca kullanıcılar, dünya çapında ünlü bini aşkın tablo arasından istediklerini seçerek ekrana yansıtabiliyorlar.

Sanat eseri görünümünü pekiştiren bir diğer yapısal özellik ise değiştirilebilir çerçeveler. Kullanıcılar, odalarının mobilya tarzına veya duvar rengine uyum sağlayacak farklı çerçeve seçeneklerini televizyona ekleyebiliyorlar. Ayrıca cihaz, ultra ince tasarımı sayesinde duvara oldukça yakın monte edilerek, odadaki estetik bütünlük korunuyor.

Hisense S7 CanvasTV 4K QLED TV'nin Ekran Özellikleri Neler?

Hisense S7 CanvasTV'nin görüntü kalitesi tarafında ise 4K çözünürlüklü QLED panel tercih edilmiş. QLED panele ek olarak cihaz, ortamdaki ışık değişimlerine göre parlaklık seviyesini otomatik ayarlayan Dolby Vision IQ teknolojisine sahip. Televizyon HDR10+ desteğiyle de ekranın renk doğruluğunu artırarak, karanlık sahnelerde bile belirgin detaylar sunuyor.

Samsung The Frame ile olan rekabette Hisense'i öne çıkaran en önemli detaylardan biri ise 144 Hz yenileme hızı. AMD FreeSync Premium ve VRR destekleriyle birleşen bu yüksek yenileme hızı, özellikle nesil konsol oyunlarında oldukça akıcı bir performans vaat ediyor.

Hisense S7 CanvasTV 4K QLED TV Hangi İşletim Sistemini Kullanıyor?

Hisense S7 Canvas TV'nin işletim sistemi kısmında ise Google TV kullanılmış. Bu işletim sistemi sayesinde pöpüler yayın platformlarına ve uygulamalara pratik bir şekilde erişilebiliyor. Kullanıcılar ayrıca Amazon Alexa sesli asistan desteğiyle televizyonu uzaktan, sadece sesli komutlar vererek yönetme imkanına sahip.

Televizyonun ses ve bağlantı özelliklerin baktığımızda ise, ilk olarak ses kısmında 2.0.2 kanallı bir ses sisteminin kullanıldığı görüyoruz. Bağlantı tarafında ise cihazda, 4 adet HDMI 2.1, USB 3.0 ve USB 2.0 portları bulunuyor.

Hisense S7 CanvasTV 4K QLED TV Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Hisense, yeni modeli S7 CanvasTV 4K OLED TV'nin ilk olarak satışa ABD'de satışa sunulacağını açıklasa da ne zaman satış tarihi hakkında net bir açıklama yapmadı.

Hisense S7 CanvasTV 4K QLED TV Türkiye'de Satılacak mı?

Hisense, yeni S7 CanvasTV'yi Türkiye'de satışa sunmayacağı konusunda resmi bir açıklama henüz yapmadı. Ancak ülkemizde Hisense markasının çok farklı model televizyonu satılıyor. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda cihazın ilerleyen dönemlerde de Türkiye'de satışa sunulabileceğini tahmin ediyoruz.

Hisense S7 CanvasTV 4K OLED TV'nin Fiyatı Ne Kadar?

Hisense tarafından, yeni televizyonun fiyatı hakkında resmi bir açıklama henüz yapılmadı. İlerleyen günlerde cihazın, fiyat etiketi netleştiğinde siz okuyucularımızla paylaşacağız.

Editörün Yorumu

Estetik odaklı televizyon pazarında uzun süredir Samsung The Frame'in bir hakimiyeti bulunuyordu. Ancak Hisense CanvasTV, özellikle 144 Hz yenileme hızı ve QLED teknolojisini şık bir tasarımla birleştirerek güçlü bir alternatif sunuyor. Eğer TV'lerin kapandığındaki o siyah ekranlarından sıkıldaysanız ve ev dekorasyonuna önem veriyorsanız, hem sinema hem de oyun zevkinize hitap eden bu televizyon serisine bir şans verebilirsiniz.