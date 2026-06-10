Google'ın En Ucuz Yapay Zeka Aboneliği Artık Daha Avantajlı

Google, uzun bir zamandan beri mevcut çoğu hizmetinde önemli avantajlar da sunan yapay zeka odaklı abonelik planları sunuyor. Şu anda toplamda dört plan mevcut ve bunlardan en ucuzu Google AI Plus olarak adlandırılıyor. Şirket, söz konusu planı daha ilgi çekici hâle getirmek adına depolama alanını artırdı.

Google AI Plus'ın Depolama Alanı Ne Kadar Oldu?

Google AI Plus ile birlikte gelen 200 GB depolama alanı, 400 GB olarak güncellendi. Bu depolama alanının Google Drive, Google Fotoğraflar ve Gmail üzerinde geçerliliği bulunuyor. Öte yandan Google Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar gibi Google'ın bulut tabanlı ofis uygulamalarında oluşturulan belgeler de bu kapsama giriyor.

Google AI Plus'ın Öne Çıkan Avantajları Neler?

Google AI Plus, teknoloji devinin mevcut yapay zeka modellerini ücretsiz hesaplara göre iki kat daha yüksek kullanım imkânı, Gemini Live'a erişim, derin araştırma, Omni Flash (Video odaklı üretken yapay zeka modeli) ile video üretme gibi olanaklar sunuyor.

Ayrıca video oluşturma ve düzenlemeye odaklanan platformlardan Google Flow için aylık 200 kredi, müzik oluşturmaya odaklanan Google Flow Music için aylık 3 bin kredi sağlıyor. Diğer yandan yeni özelliklere de önceden erişme olanağı tanıyor. Böylece AI aboneliği olmayan kişilerden önce Google'ın neler sunduğu doğrudan deneyimlenebiliyor.

Google AI Plus'ın Diğer Planlara Göre Dezavantajları Neler?

Google AI Plus, en düşük fiyat etiketine sahip olan abonelik planı ve bu nedenle diğer planlara göre bazı dezavantajları bulunuyor. Tahmin edebileceğiniz üzere bunların başında depolama alanı geliyor. Google AI Pro şu an 5 TB, AI Ultra 5x 20 TB, AI Ultra 20x ise 30 TB depolama alanı sağlıyor. Özellikle bulut depolama hizmetini sık sık kullanan biriyseniz daha yüksek bir plana ihtiyacınız olabilir.

Diğer yandan gelişmiş yapay zeka modelleri için sunduğu kullanım sınırları, diğerlerinin yanında epey düşük kalabiliyor. Öyle ki AI Pro, ücretsiz hesaba göre 4 kat, AI Ultra 5x 5 kat, AI Ultra 20x ise 20 kat daha fazla kullanım imkânı sunuyor. Ayrıca Nano Banana Pro ile görüntü oluşturma ve düzenleme imkânı bulunmuyor, bağlam penceresi yani Gemini'ın hatırladığı konuşma uzunluğu da artmıyor.

Editörün Yorumu

Google AI Plus'ın sunduğu depolama alanının artmasının özellikle Google Drive hizmetini yoğun şekilde kullananlar için büyük avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Elbette ki AI Pro'nun yanında çok büyük bir artı gibi görünmeyebilir ama ücretsiz hesaplardaki 15 GB'lık depolama alanına göre oldukça önemli bir artış olduğunu söyleyebilirim.