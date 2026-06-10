Xiaomi'nin Elektrikli Otomobili Yine Yangına Teslim Oldu!

Xioami'nin elektrikli otomobili SU7 sunduğu özellikler oldukça sevildi. Ancak elektrikli otomobilin başı yangınlarla dertte. Xiaomi SU7 bundan önce 3 yangın olayına daha karıştı. Dört kişinin ölümüyle sonuçlanan bu yangınların ardından elektrikli otomobilin güvenliği hakkında soru işaretleri başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen yangın ileXioami SU7 bir kere daha gündeme geldi.

Xioami SU7 Nasıl Yandı?

Çin'in Jiangxi eyaletindeki Nanchang şehrinde seyir halindeki bir Xiaomi SU7 Ultra'nın alev aldığı bildirildi. Olay yerine birkaç dakika içerisinde ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmeyi başarsa da aracı yanmaktan kurtaramadılar. Son dönemde dördüncü kez yangın vakasıyla karşılaşan Xiaomi yetkilileri ise hızlı bir şekilde araç sahibi ve ilgili makamlarla iletişimde bulundu.

İlk soruşturma verilerine göre araçta herhangi bir kaçak izine rastlanmamış. Aracın verileri, bataryanın yangından önce normal çalışma durumunda olduğu ve herhangi bir sorun tespit edilmediğini ortaya koyuyor. Bu yüzden yangının batarya kaynaklı olmadığı ifade ediliyor. Yangının çıkış nedeni hakında ise soruşturma devam ediyor.

Yangın çıktığı sırada sürüş koşulları, dış etkenler veya araç hızı hakkında ayrıntıları bilemiyoruz. İtfaiyenin yapacağı inceleme ve değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından sonuçlar ortaya çıkacak. Eğer sorun bataryada değilse araçtaki yangının sebebinin muhtemelen 12V'lik elektrik tesisatı olduğunu söyleyebiliriz. Aşınmış kablolar ya da araca sonradan eklenmiş bir elektrik sistemi bu sorunu yaratmış olabilir.

Xiaomi SU7'nin Karıştığı Önceki Yangınlarda Ne Olmuştu?

Xiaomi SU7 daha önce 3 yangın olayına daha karıştı. Son olarak bu yılın şubat ayında yanan otomobil için Xioami sorunun bataryadan kaynaklanmadığını iddia etmişti. Araştırmacılar yangınla ilgili diğer olasılıkların incelendiğini aktarmıştı ancak yangın hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı.

Bir diğer olay ise 2025 yılının ekim ayında meydana geldi. Bir Xiaomi SU7 Ultra başka bir araçla çarpışmış, orta rejüfe çıkmıştı ve sürücü hayatını kaybetmişti. Bu çarpışma nedeni ile kısa devre yapan batarya yangına sebep olmuştu. Görgü tanıkları kazayı yapan sürücüyü kurtarmaya çalışmış ancak gömülü kapı kolları nedeniyle bu mümkün olmamıştı. Bu olayın ardından Çin'de gömülü kapı kolları tartışılmaya başlandı.

Geçtiğimiz bahar aylarında da bir otoyolda meydana gelen kazada 3 kadın hayatını kaybetmişti. Otonom olarak yol aldığı belirtilen aracın beton bariyerlere çarptıktan sonra alev aldığı ifade ediliyor. Kaza raporunda çarpışma sonrası kapıların kilitlendiği ve yolcuların içeride mahsur kaldığı belirtiliyor.

Xiaomi SU7 Satışları Yangınlardan Nasıl Etkilendi?

Tüm tartışmalara rağmen Xiaomi SU7 Çin'de adeta yok satıyor. Son raporlara göre Xioami SU7, nisan ayında 26 bin 800'den fazla satmayı başardı. Diğer aylarda da elektrikli otomobilin satışlarında bir etkilenme olmadığını söyleyebiliriz.Özellikle Xiaomi SU7 Ultra gerçekten sahip olduğu özelliklerle elektrikli otomobil piyasasındaki en önemli modellerden birisi konumunda. SU7 Ultra'yı zamanında Ford CEO'su Jim Farley bile uzun uzun övmüştü.

Xioami SU7 Ultra Özellikleri Neler?

Güç: 1.548 beygir

1.548 beygir Tork: 1.770 Nm

1.770 Nm 0-100 km/s hızlanma: 1.98 saniye

1.98 saniye 0-200 km/s hızlanma: 5.86 saniye

5.86 saniye Maksimum hız: 350 km/s

350 km/s Batarya kapasitesi: 93.7 kWh

93.7 kWh Enerji tüketimi: 16.5 kWh/100 km

16.5 kWh/100 km Menzil: 630 km

630 km Boyutlar: 5.115 mm uzunluk, 1.970 mm genişlik, 1.465 mm yükseklik

5.115 mm uzunluk, 1.970 mm genişlik, 1.465 mm yükseklik Ağırlık: 2.360 kg

Editörün Yorumu

Xioami SU7 ve SU7 Ultra, sahip olduğu özellikler ile neredeyse tüm otomobil çevrelerinden tam not almayı başarmış durumda. Görünen o ki son dönemdeki yangınlar bile aracın başarısının önüne geçemiyor. Çinli üretici de önümüzdeki dönemde bu konuda fazladan önlemler alacaktır. Özellikle kaza anında aracın kendini kilitlemesi ve gömülü kapı kolları konusunda Xioami'nin bir çözüm bulması gerekiyor.

Umarım Xioami sonraki modellerinde bu hatalardan ders alarak çok daha güvenli otomobiller yapmaya başladı. Yaptığı ilk elektrikli otomobilde bu denli bir başarı yakalayan Xiaomi'nin önümüzdeki dönemde nasıl otomobiller çıkaracağını merakla bekliyorum.