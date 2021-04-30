Amazon Gaming Store Açıldı: Açılışa Özel İndirimler!

Amazon Gaming Store bugün itibarıyla açıldı. İnternet kullanıcıları, konsollardan oyuncu monitörlerine, oyun bilgisayarı donanım ve aksesuarlarından ses sitemlerine ve daha birçok ürüne Gaming Store üzerinden erişebilecek. Açılışa özel kaçırılmayacak fırsatlar sunuldu.

Amazon Gaming Store Nedir, Neler Sunuyor?

Amerika Birleşik Devletleri merkezli e-ticaret devi Amazon, bugün yaptığı açıklama ile birlikte Gaming Store'un açıldığını duyurdu. Oyun ve eğlence kategorisinde birçok ürün tek çatı altında toplandı. Amazon kullanıcıları, oyun mağazası üzerinden oyuncu dizüstü bilgisayarları, masaüstü bilgisayarlar, mekanik klavyeler, monitörler ve bilgisayar bileşenleri dahil olmak üzere pek çok ürüne ulaşabilecek.

E-ticaret devi, açılışa özel pek çok üründe özel indirimler sunuyor. Gaming Store'da şu anda HP, Lenovo, MSI, Asus, Samsung, LG, Logitech, AOC, Philips, Corsair, Aerocool, SteelSeries ve Z-Drive gibi popüler markalara ait yüzlerce üründe özel indirimler mevcut. Aktarılan bilgilere göre kampanya, 4 Mayıs tarihinde sona erecek.

Amazon.com.tr Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, "Oyun sektörü, son birkaç yılda büyük gelişim gösteren bir alan ve oyunlar Türkiye’de de oldukça ilgi görüyor. Amazon olarak, oyun oynamanın basit bir aktiviteden daha fazlası olduğuna inanıyoruz. Oyun oynamak çok daha geniş kapsamlı bir deneyim ve Prime Gaming ile Prime müşterilerimize halihazırda harika avantajlar sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Richard Marriott, "Yeni açtığımız Amazon Gaming Store’la oyuna dair tüm ürünleri tek çatı altında toplayarak müşterilerimizin oyun deneyimlerini geliştirmelerine yardımcı olmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Yüzlerce oyuncu ürününe kolayca göz atabilecekleri ve kendi oyun kurulumları için ilham alabilecekleri kategorimizde rahat bir oyuncu koltuğu, mekanik bir klavye, daha hızlı bir GPU, ambiyansı geliştirecek akıllı aydınlatmalar ve hatta Twitch’te yayın yapmaya başlamalarına yardımcı olacak bir profesyonel mikrofona kadar geniş bir seçkiden ürünler sunuyoruz." "Müşterilerimiz Amazon.com.tr’de alışveriş yapmanın kolaylığı ve rahatlığını deneyimlemeye devam ederken, halihazırda geniş olan ürün yelpazemizi daha da genişletmeye devam edeceğiz."

Amazon Prime abonelik sistemini henüz denemediyseniz 30 gün boyunca ücretsiz olarak deneyebilir ve deneme süresi sona erdikten sonra aylık 7,90 TL karşılığında abonelik satın alabilirsiniz. Uygun fiyatlı Amazon Prime aboneliği sayesinde dijital yayın platformu üzerinden sistem kütüphanesinde yer alan dizi ve filmleri izleyebilir, e-ticaret platformu Amazon’da hızlı kargodan yararlanabilir ve bazı özel fırsatları yakalama şansına sahip olabilir ve hatta ücretsiz oyun kampanyalarından ilk siz yararlanabilirsiniz.