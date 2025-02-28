Amazon, Kuantum Yarışına 'Kedi Qubit'li Çip ile Katıldı! Peki Ne Bu?

Kuantum bilgisayarlar, madde ve enerjinin çok küçük ölçeklerdeki tuhaf özelliklerini kullanarak problemleri çözmeyi hedefleyen araçlar olarak öne çıkıyor.

Çevresel gürültüye; parazitlere, kozmik ışınlara ve ısıya karşı aşırı duyarlılık gösteren bu süper bilgisayarlarda tam da bunlardan ötürü hatalara rastlamak çok olası ve bu hataların düzeltilmesi basit bir bilgisayar hatasını düzeltmeye benzemiyor.

Kedi Qubit Sayesinde Hataları Düzeltmek Kolaylaşacak

Amazon da yeni çipini tam da bu yüzden geliştirdi. Amazon'un Ocelot adını verdiği prototip çip, ünlü fizikçi Erwin Schrödinger'in 1935'te ortaya attığı "Schrödinger'in Kedisi" düşünce deneyinden ilham almış "kedi qubit" teknolojisini barındırıyor.

Amazon, kuantum bilgisayarların özellikle lojistik ve tedarik zinciri optimizasyonunda büyük bir potansiyele sahip olduğuna inanıyor. Amazon Web Services (AWS) Kuantum Hesaplama Merkezi'nden Oskar Painter, BBC'ye yaptığı açıklamada şöyle diyor:

Beş yıl önce bu süreç için 20-30 yıl derdim, ancak zaman çizelgesi oldukça kısaldı. Amazon gibi bir şirket için %1'lik bir iyileştirme bile büyük bir mali değer yaratır. Kuantum bilgisayarlar bunu daha etkili ve gerçek zamanlı olarak yapmamızı sağlayabilir.

Ancak Painter, bugünkü deneysel sistemleri ölçeklendirmenin kolay olmayacağını kabul ediyor.

Kuantum Bilgisayarlar Ne Zaman Ticarileşir?

Amazon, Ocelot çipinin mevcut yöntemlere kıyasla kuantum hatalarını düzeltme maliyetini %90'a kadar azaltabileceğini iddia ediyor. Çip, toplam 14 bileşenin 5'ini oluşturan kedi qubit'lerle donatılmış durumda.

Uluslararası Veri Şirketi (IDC) araştırma yöneticisi Heather West'e göre bu adımlar birer atılım değil ilerleme. West'e göre endüstri, qubit sayısına odaklanmaktan ziyade, hata düzeltme ve bu sistemleri gerçek dünya problemlerini çözmek için ölçeklendirme konusuna kayıyor.

Amazon'un araştırmaları, bilimsel dergi Nature'da yayımlandı. Ancak uzmanlar, kuantum bilgisayarların ticari olarak kullanışlı hale gelmesi için önlerinde hala uzun bir yol olduğu konusunda hemfikir.