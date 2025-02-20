Microsoft, İlk Kuantum Çipinde Yeni Bir Madde Hali Kullandı

Microsoft'un geliştirdiği Majorana 1, tam 20 senelik bir araştırmanın sonucunda gün yüzüne çıktı. Bu kuantum bilgisayar sekiz topolojik kuantum biti (qubit) içeriyor. Çipin üretimi için indiyum yarı iletken ve süper iletken gibi ileri düzey malzemeler kullanıldı. Ancak bu çipi üretmek, yalnızca teknik bir başarı değil—şirket, bunun için yeni bir madde hali oluşturduğunu iddia ediyor: topolojik durum.

Kuantum bilgisayar üretiminde en büyük zorluklardan biri, gerekli egzotik parçacıkları oluşturacak doğru malzemeleri geliştirmekti. Şirket önce atomları tek tek püskürterek mükemmel dizilim elde etmeye çalıştı.

Bu araştırmaların ışığında gelecekteki daha gelişmiş kuantum bilgisayarları için malzeme tahminleri yapmak amacıyla da yine kuantum bilgisayarlara ihtiyaç duyulacak.

Yapay Zeka ve Kuantum Birleşimi

Şirketin söylediğine göre yapay zekanın kuantumla buluşması, ilerleyen dönemde AI modellerinin inanılmaz boyutlara çıkmasına yardımcı olacak. AI için veri üretmek, yeni moleküller ve ilaçlar geliştirmek gibi alanlarda kuantum bilgisayarlar devrim niteliğinde.

Microsoft'un Azure Quantum platformu şu anda IonQ ve Rigetti gibi şirketlerin kuantum çiplerine erişim sağlıyor. Ancak şirketin kendi çipini Azure'da sunması 2030'dan önce gerçekleşebilir.

Microsoft'un yöneticilerinden Jason Zander şöyle diyor:

Bunun on yıllar alacağını düşünenler var, ama biz bunun sadece birkaç yıl içinde gerçekleşeceğine inanıyoruz. Kuantum devrimi düşündüğünüzden daha yakın olabilir.

Google ve IBM Gibi Devlere Rakip Olabilir Mi?

Kuantum bilgisayarlar, klasik bilgisayarların çok zor veya imkansız bulduğu problemleri çözme kapasitesine sahip. Google ve IBM gibi devler de bu alanda kendi çiplerini geliştiriyor. IonQ ve Rigetti Computing gibi daha küçük şirketler de kuantum bilişim yarışına dahil olmuş durumda.

Microsoft'un bu buluşu, yarışa dahil olabilmesi için oldukça mühim. Şirket Majorana 1'i ABD'de kendi tesislerinde üretiyor. Tayvanlı yonga üreticilerine bağlı kalmak istemiyor. Öncelikle yüzlerce qubit'e ulaşmayı hedefliyor, sonrasında ticari kullanım gündeme gelecek.

İlaveten ulusal laboratuvarlar ve üniversitelerle iş birliği yaparak araştırmaları sürdürecek.