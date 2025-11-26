Starlink'e Soğuk Duş: Amazon'un Yeni Uydusu Musk'ın İnternet Hızını İkiye Katladı

Küresel uydu internet pazarındaki rekabet giderek kızışıyor. Son olarak teknoloji devi Amazon uzun süredir üzerinde çalıştığı Project Kuiper girişimini resmen başlattı. Şirket, SpaceX’in Starlink’ine rakip olarak geliştirdiği bu proje kapsamında dünyanın Amazon Leo Ultra en hızlı uydu antenini tanıttı. Saniyede 1 Gigabit (Gbps) gibi nefes kesici bir indirme hızına ulaşabilen bu yeni teknoloji, yakında uydu internet dünyasını bambaşka bir seviyeye taşıyabilir.

Amazon’un Yeni Uydusu Starlink Uydularından İki Kat Daha Hızlı

Amazon'un yeni uydusu için iddia ettiği 1 Gbps'lik indirme hızı, mevcut pazar liderleri ile karşılaştırıldığında epey büyük bir sıçrama anlamına geliyor. Örneğin, Starlink'in Performans Kiti şu anda en fazla 400 Mbps indirme hızını destekliyor. Bu da Amazon'un vaat ettiği maksimum hızın yarısından daha azına tekabül ediyor.

Öte yandan yeni uydunun kullanıma sunulabilirliği ilk etapta kısıtlı olacak. Zira Amazon, Kuiper hizmetini başlangıçta sadece iş dünyasına ve kurumsal müşterilere yönelik sunacağını belirtiyor.

Güvenlik Ön Planda Tutulacak

Project Kuiper sağladığı yüksek hızın yanı sıra güvenlik odaklı özel ağ hizmetiyle de öne çıkacak. Şirket yeni projesiyle eski uydu internet bağlantılarında gözlemlenen ciddi güvenlik açıklarına karşı kritik bir çözüm sunmayı hedefliyor.

Nitekim yakın zamanda araştırmacılar şifrelenmemiş GEO uydularında, VoIP aramalarına, SMS mesajlarına, giriş kimlik bilgilerine ve kurumsal e-postalara kolayca erişim sağlayan güvenlik zafiyetleri tespit etmişlerdi.

Amazon, sunduğu özel ağ hizmetleriyle bu tür güvenlik açıklarını kapatmayı ve kurumsal verilerin şeffaf olmayan bir şekilde aktarılmasını engellemeyi hedefliyor.