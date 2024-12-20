Call of Duty: Black Ops 6 ABD’deki Oyun Satın Alma Alışkanlıklarını Değiştirecek Kadar Başarılı Oldu

Ekim 2024’te piyasaya sürülen Call of Duty: Black Ops 6, çıktığı günden itibaren sadece oyun severlerin değil, piyasayının da dengesini değiştirdi. Bu oyun, Xbox Game Pass platformundaki abonelik sisteminin oyuncular üstünde ne denli etkili olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.

Fiziksel Oyun Harcamalarında Azalma Var

Circana adlı piyasa araştırma şirketi tarafından yayınlanan bir analiz, ABD’deki oyuncuların Kasım ayında dijital ve fiziksel oyun harcamalarının bir önceki yıla göre %10 azaldığını ortaya koydu, bu da Black Ops 6’nın Game Pass üzerinden erişilebilir olmasının bir etkisi olarak yorumlanıyor.

Bunun sebebi, Black Ops 6’nın hala Game Pass üzerinden erişilebilir olması ve oyuncular arasında büyük bir etki yaratmasıydı.

Oyun analisti Matt Piscatella durumu şöyle özetliyor:

Kasım ayındaki harcama düşüşü, bir yıl önce Call of Duty: Modern Warfare III’ün Kasım ayında çıkmış olması gibi faktörlerin etkisiyle Call of Duty: Black Ops 6’nın başlangıçtaki başarısıyla açıklayabiliriz.

Black Ops 6, sadece pazar üzerinde değil, franchiseın kendi metrikleri içinde de rekorlar kırdı. Microsoft'un sahibi olduğu Activision, oyunun 30 gün içerisinde "en çok oyuncu, en çok oynanan saat ve en çok yapılan maç" gibi Call of Duty tarihinde eşitlik kazandı.