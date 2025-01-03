Call of Duty: Black Ops 6'da Squid Game Etkinliği Ne Zaman?
Netflix'in popüler yapımı Squid Game severler ve koleksiyonuna yeni desenler eklemek isteyenler için yeni bir etkinlik geliyor.
26 Aralık'ta 2. sezonuyla çıkış yapan ve uzun bir aralıktan sonra bile yine zirveye oturmayı başaran Squid Game, yalnızca Netflix üzerinde boy göstererek yetinmiyor.
Dünyanın pek çok yerinde Squid Game temalı etkinlikler yapıldı, sezon iki prömiyere çıkmadan önce oyunu çıktı ve Samsung ile yapılan iş birliği doğrultusunda Galaxy Store'da boy gösterdi. Şimdi de Call of Duty: Black Ops 6'da görücüye çıkıyor.
Activision, Netflix ile güçlerini birleştirerek Squid Game’in eşsiz atmosferini Call of Duty: Black Ops 6 ve Warzone'a taşıyor. Bu özel etkinlikte, yeni operatör kostümleri, sınırlı süreli etkinlikler ve ödüller dağıtılacak.
Etkinlik Bugün Başladı
Squid Game etkinliği, 3 Ocak 2025'te başlıyor. 10.00 PT / 13.00 ET saatlerinde kapılarını açacak olan bu iş birliği, Call of Duty’nin resmi blogunda detaylandırıldı.
Etkinlik kapsamında elde edebileceğiniz desenler şöyle:
Operatör Kostümleri:
- Maskeli Müdür
- Maskeli Asker
- Maskeli Çalışan
- Panther Mask VIP
- Lion Mask VIP
Siyah maskeli liderin kostümünü almak için etkinlik bileti üzerinden 1100 COD puanı ödemeniz gerekiyor.
Silahlar:
- "Choicest" roketatar
- "Lacquered" keskin nişancı tüfeği
- "Satin Slayer" SMG
- Ekstra: "Death Plated" bombası (rakiplerinizi şaşırtmaya birebir!).
- Front Man Operatörü
Bonuslar:
- "Winner" bitirici hareketi
- Yeni simgeler
- Nişangah
- Çağrı kartı
- Silah Süsü
- VIP Paketi
Squid Game Oyunu Mobil Platformlara Geliyor
Netflix'ten Squid Game hayranlarını sevindirecek bir sürpriz geldi: Squid Game Unleashed adlı oyun mobil platformlara geliyor.