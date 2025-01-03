Call of Duty: Black Ops 6'da Squid Game Etkinliği Ne Zaman?

26 Aralık'ta 2. sezonuyla çıkış yapan ve uzun bir aralıktan sonra bile yine zirveye oturmayı başaran Squid Game, yalnızca Netflix üzerinde boy göstererek yetinmiyor.

Dünyanın pek çok yerinde Squid Game temalı etkinlikler yapıldı, sezon iki prömiyere çıkmadan önce oyunu çıktı ve Samsung ile yapılan iş birliği doğrultusunda Galaxy Store'da boy gösterdi. Şimdi de Call of Duty: Black Ops 6'da görücüye çıkıyor.

Activision, Netflix ile güçlerini birleştirerek Squid Game’in eşsiz atmosferini Call of Duty: Black Ops 6 ve Warzone'a taşıyor. Bu özel etkinlikte, yeni operatör kostümleri, sınırlı süreli etkinlikler ve ödüller dağıtılacak.

Etkinlik Bugün Başladı

Squid Game etkinliği, 3 Ocak 2025'te başlıyor. 10.00 PT / 13.00 ET saatlerinde kapılarını açacak olan bu iş birliği, Call of Duty’nin resmi blogunda detaylandırıldı.

Etkinlik kapsamında elde edebileceğiniz desenler şöyle:

Operatör Kostümleri:

Maskeli Müdür

Maskeli Asker

Maskeli Çalışan

Panther Mask VIP

Lion Mask VIP

Siyah maskeli liderin kostümünü almak için etkinlik bileti üzerinden 1100 COD puanı ödemeniz gerekiyor.





Silahlar:

"Choicest" roketatar

"Lacquered" keskin nişancı tüfeği

"Satin Slayer" SMG

Ekstra: "Death Plated" bombası (rakiplerinizi şaşırtmaya birebir!).

Front Man Operatörü

Bonuslar: