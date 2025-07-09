İndirimler Başladı: Airfyer Almanın Tam Zamanı

Eğer bir döenmin trendi olan ve herkesin evine giren airfyer teknolojisi henüz sizin evinize girmediyse şimdi tam zamanı. Amazon'un Prime Day kampanyası kapsamında airfryer modellerinde kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor. İşte detaylar!

Amazon Prime Day'de İndirime Giren Airfryer Modelleri

Geleneksel kızartma yöntemlerine kıyasla çok daha az yağ kullanarak lezzetli yemekler hazırlamanızı sağlayan Airfryer'lar'ı sizler için listeledik. Bu yazımızda, farklı ihtiyaç ve bütçelere uygun, piyasadaki öne çıkan airfryer modellerini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

Sinbo SCO-5055 Airfryer Fritöz

Sinbo SCO-5055, 4.5 litrelik kapasitesi ve 1500W gücüyle kompakt bir airfryer arayanlar için oldukça ideal bir ürün. Yağsız pişirme teknolojisi ve hava karışımı sirkülasyon sistemi ile yiyeceklerinizi %90 daha az yağ kullanarak pişirmebilirsiniz. Sıcaklık kontrolü 80 ila 200 derece arasında ayarlanabilir bu da farklı tarifler için size esneklik sunuyor.

Wiami Home Technology Çift Sepet AirFryer 9L Yağsız Hava Fritözü

Wiami Home Technology'nin çift sepetli airfryer'ı, 9 litrelik geniş kapasitesiyle kalabalık aileler veya aynı anda farklı yemekler pişirmek isteyenler için mükemmel. 2400W çıkış gücüyle hızlı ve etkili pişirme sağlıyor. Dokunmatik ekran panelinde patates, tavuk, et, balık gibi çeşitli yiyecekler için önceden ayarlanmış programlar bulunuyor.

Yasomi Y88 Xxl Bej 1500w 8 Litre Airfryer Oven Fritöz

Yasomi Y88, 8 litrelik geniş iç hacmi ve 1500W gücüyle dikkat çekiyor. Fırın tipi tasarımı sayesinde daha fazla pişirme alanı sunuyor. Bu model, özellikle de geniş aileler ve büyük porsiyonlar hazırlamak isteyenler için uygun bir seçenektir.

KARACA AIR PRO COOK KÖZ XL AIRFRYER STARLIGHT

Karaca Air Pro Cook Köz XL, 4 litrelik kapasitesi ve 1550W gücüyle tek ve iki kişilik yemekler için oldukça ideal. Air Fry, Közleme, Fırın/Izgara gibi 6 farklı pişirme fonksiyonuyla sağlıklı kızartmalardan köz tadında lezzetlere kadar geniş bir yelpazede yemekler hazırlayabilirsiniz. Ev yoğurdu yapma, ısıtma ve sebze/meyve kurutma gibi ek özellikler de bu ürünle geliyor.

Ariete Airfryer 4626/00

Ariete Airfryer 4626/00, 6 litrelik kapasitesi ve 1300W gücüyle listemizdeki en ideal ürünlerden biri. Tasarımıyla da dikkat çeken bu arifryer'da şeffaf cam penceresi sayesinde pişirme sürecini kolayca takip edebilirsiniz. %80 daha az yağlı pişirme özelliği ve aşırı ısınmadan koruma sistemiyle güvenli ve sağlıklı bir kullanım sunuyor

WMF Multi Taste Airfryer

WMF Multi Taste Airfryer, 4 litrelik kapasitesi ve 1550W gücüyle şık ve fonksiyonel bir seçenek. Paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş olması, uzun ömürlü ve kaliteli bir kullanım sunuyor.

Electrolux E5AF1-4GB Create 5 Airfryer

Electrolux E5AF1-4GB Create 5 Airfryer, 3.5 litrelik sepet kapasitesi ve 1350W gücüyle kompakt bir tasarıma sahip. Bu nedenle özellikle de küçük mutfaklar için ideal bir ürün diyebiliriz.

CASO AF 255 sıcak hava fritözü

CASO AF 255, 3 litrelik kapasitesi ve 1400W gücüyle kompakt ve kullanışlı bir airfryer'dır. Izgara dahil olmak üzere çeşitli pişirme seçenekleri sunar. 60-200°C arasında ayarlanabilir sıcaklık kontrolü ve 4 farklı program (ön ısıtma, ısıtma, sıcak tutma, buz çözme) ile esnek bir kullanıma ek olarak paslanmaz çelik iç kısmı ve kolay temizlenebilir yapısıyla dikkat çekiyor.

Ariete Airfryer Inox 4628/00

Ariete Airfryer Inox 7 litrelik geniş hacmi ve 1800W gücüyle eb çok dikkat çeken Airfryer modellerinden biri. 12 farklı programı, kurutma, Max Crispy özelliği, buz çözme ve ısıtma fonksiyonlarıyla çok yönlü bir kullanım sunuyor.

Amazon Prime Day kapsamında dikkat çeken Airfryer indirimleri içeriğimizin sonuna geldik. Dilerseniz tüm kampanyaları derlediğimiz Amazon Prime Day İndirimleri içeriğimize de göz atabilirsiniz.