Amazon Prime Day Fırsatlarını Kovalarken Paranızdan Olmayın!

Yaz aylarının ortasına yaklaşmamızla beraber internet dünyasında indirim kampanyalarının her gün önümüze çıktığı dönemlere girmiş bulunuyoruz. Pek çok satış sitesi ve oyun platformu, ürünlerine indirim kampanyaları uyguluyor. Örneğin Steam'de almak isteyip de pahalı bulduğunuz için almadığınız yüzlerce oyunca Steam Yaz İndirimleri kampanyası uygulanıyor. Bu furyada Amazon da her sene olduğu gibi Prime Day ile yer alıyor.

Amazon Prime Day kapsamında 8-14 Temmuz tarihleri arasında pek çok ürünü indirimli alabiliyorsunuz, ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var; görülen her indirim kampanyası gerçek değil.

Amazon Prime üyeliğine para ödeyen kullanıcılar bugün şirketten resmi bir uyarı e-postası aldı. E-postada, Amazon'un ağzından yazılmış gibi görünen ama doğrudan bilgilerinizi çalıp cihazlarınıza zarar verme amacı taşıyan şüpheli mesajlara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Amazon'daki Bilgileri Kullanarak Sahte Posta Gönderiyorlar

Yine e-postada vurgulanan satırlara göre; kötü niyetli kimseler özellikle Prime üyeliği bulunanları hedef alıyor ve bu üyeliklerle ilgili yanıltıcı mesajlar göndererek kullanıcıyı aksiyon almaya teşvik ediyor. Şu an aylık 50 TL'ye sahip olabileceğiniz Amazon Prime üyeliğinin gelecek ay fahiş fiyatlarla yenileneceği iddia ediliyor. Örneğin: "Şu an 50 TL ödüyorsunuz ama sonraki ay 250 TL olacak. Üyeliğinizi yenilemek istemiyorsanız bu linke tıklayarak iptal edin" şeklinde mesajlar gönderiliyor.

Burada dikkat çeken çok tehlikeli bir nokta var. Amazon'a kayıt olurken kullanılan bilgileri bu e-postalarda görebiliyorsunuz. E-posta sizin bilgilerinizle (ad, soyad, numara, adres) dolu olduğu için Amazon tarafından gönderildiğinden şüphe etmiyorsunuz. Oysa eklenen link bambaşka yerlere götürüyor.

Sahte Amazon Tarafından Dolandırmamak İçin Ne Yapmalı?

Amazon bu konuda birkaç öneride bulunmuş. Şirketi taklit ederek sizi dolandırmaya çalışanlardan birkaç adımda kurtulabilirsiniz:

Mesaj gelmişse açmadan silin

Gönderen e-postasına dikkatli bakın

Teyit edilmemiş hiçbir e-posta bağlantısına tıklamayın (imleci üzerine getirirseniz hangi bağlantıya götürdüğünü görebilirsiniz)

Abonelik durumunuzu (sadece Amazon değil abone olduğunuz her platform için geçerli) direkt web sitesinden veya mobil uygulamasından takip edin

Amazon'un kendi web sitesinde "Mesaj Merkezi" adlı bir bölüm var. E-postanıza gönderilen her bir metin burada yer alıyor. Direkt bu bölümü incelerseniz sahte ile gerçek arasındaki farkı ayırt edebilirsiniz. E-posta kutunuzda olan ama merkezde olmayan bir metin sahtedir.