Amazon Prime Day İlk Kez Türkiye'de: Binlerce Üründe İndirim Yapılacak

Amazon Prime abonelerinin yararlanabildiği Amazon Prime Day indirimleri bu sene 13-14 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. Tüm dünyada her zamankinden daha fazla indirimle gerçekleşecek Prime Day etkinliğine bu yıl Türkiye ilk kez dahil olacak.

Amazon Prime Day Türkiye'de de Gerçekleşecek

Amazon Prime hizmetinin Türkiye’de hizmete girmesinden sadece haftalar sonra Amazon Prime üyeleri, tüm kategorilerden binlerce üründe geçerli iki günlük muhteşem indirim fırsatlarından faydalanabilecek.

BD, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya, Singapur, Hollanda, Meksika, Lüksemburg, Japonya, İralya, Almanya, Fransa, Çin, Kanada, Belçika, Avusturya, Avustralya’nın da dahil olduğu Prime Day indirimlerine Türkiye ve Brezilya bu yıl ilk kez dahil olacak.

İndirimler 12 Ekim'i 13 Ekim'e bağlayan gece 00:00'da başlayacak ve 14 Ekim gün sonuna kadar devam edecek. İki gün sürecek Amazon Prime Day indirimlerinde, Prime üyeleri oyuncaktan televizyona, elektronikten modaya, güzellikten mutfak ve ev ürünlere kadar birçok kategoriden tanınmış markalardan binlerce ürüne Amazon.com.tr/primeday adresinden eşsiz indirimlerle erişim sağlayabilecek.

Amazon.com.tr Ülke Genel Müdürü Richard Marriott yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Amazon Prime ayrıcalıklı üyelik hizmetinin Türkiye lansmanından sadece haftalar sonra, Amazon Prime Day’i ilk kez Türkiye’de uygulayacak olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. İndirimler, eğlence ve alışverişin en iyi versiyonunu sunan Prime üyeliğini başlatmak için Prime Day’in yılın en iyi zamanı olduğunu düşünüyoruz. 13 ve 14 Ekim’de gerçekleştirilecek Prime Day öncesinde üyelere özel indirimler, dünya standartlarında eğlence hizmetleri ve çok daha fazlası ile ilgili açıklayacağımız detayları öğrenmek için bizi izlemeye devam edin."