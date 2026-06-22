144Hz Ekranlı Ucuz Telefon Tanıtıldı! 8 GB RAM'e Sahip

Ai+, Nova 2 Pro 5G'yi tanıttı. Böylece telefonun özellikleri ve fiyatı açıklığa kavuştu. Telefon, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Cihazda MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir işlemci bulunuyor. Bu işlemci, donanımı pek zorlamayan mobil oyunları sorunsuz şekilde çalıştırabiliyor.

Ai+ Nova 2 Pro 5G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

1080 x 2340 piksel Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Parlaklığı: 800 nit

800 nit İşlemci: Dimensity 7100

Dimensity 7100 RAM: 6 GB / 8 GB

6 GB / 8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Ana Kamera: 48 MP f/1.8

48 MP f/1.8 Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP f/2.2

8 MP f/2.2 Video Kaydı: 2K 30 FPS

2K 30 FPS Ön Kamera: 13 MP f/2.0

13 MP f/2.0 Batarya: 6.000 mAh

6.000 mAh Hızlı Şarj: 33W

33W Parmak İzi Sensörü: Bulunuyor.

Bulunuyor. Boyut: 169,4 x 80,5 x 8,2 mm

169,4 x 80,5 x 8,2 mm Ağırlık: 213 gram

213 gram Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP65 sertifikası

IP65 sertifikası İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı nxtQ OS

Ai+ Nova 2 Pro 5G'nin İşlemcisi Nasıl?

Ai+ Nova 2 Pro 5G'de Dimensity 7100 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, en popüler MOBA oyunlarından biri olan Mobile Legends: Bang Bang'i 90 FPS, battle royale türündeki PUBG Mobile'ı ise ortalama 60 FPS'te çalıştırıyor. Yani bu telefonda donanımı pek zorlamayan mobil oyunlar kasma veya donma gibi bir sorun olmadan oynanabilecek.

Orta segmentte yer alan işlemcide 2.4 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Bu işlemci, MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirildi. 6 nm bir işlemci, 12 nm işlemciye kıyasla hem daha verimli hem de daha yüksek hızda çalışıyor. Bu arada Dimensity 7100 işlemcisi Infinix Note Edge ve TECNO Pova Curve 2'de de tercih edilmişti.

Ai+ Nova 2 Pro 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?

Ai+'ın yeni telefonu, 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip. Mobil cihaz, IPS LCD ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 800 nit parlaklık yer alıyor. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın sorunsuz bir şekilde görülebilmesine imkân tanıyor.

Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin sosyal medyada kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. 144Hz, akıcı ekran deneyimi için fazlasıyla yeterli bir değerdir. Renkleri gerçeğe yakın şekilde gösteren IPS LCD'nin geniş görüş açısına sahip olduğunu belirtelim.

Ai+ Nova 2 Pro 5G'nin Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 48 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ultra geniş açılı kamera, geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Bu, özellikle mimari ve manzara çekimlerinde önemli avantaj sağlıyor.

Nova 2 Pro 5G'nin ön yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut. F harfiyle gösterilen diyafram açıklığı ne kadar düşükse sensöre o kadar çok ışık giriyor. Bu sayede düşük ışıkta daha kaliteli fotoğraflar çekilebiliyor. Bu arada söz konusu cihaz, 2K çözünürlükte 30 FPS video kaydedebiliyor.

Ai+ Nova 2 Pro 5G'nin Bataraysı Kaç mAh?

Ai+'ın yeni telefonu, 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Mobil cihaz, bu kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Böylece telefonu gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Nova 2 Pro 5G ayrıca 33W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşıalştırma yapmak gerekirse Ai+ Nova 2 Neo 5G'de 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 18W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

Ai+ Nova 2 Pro 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Ai+ marka akıllı telefonlar satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Ai+ Nova 2 Pro 5G'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük. Ai+ Nova 2 Pro 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı.

Ai+ Nova 2 Pro 5G'nin Fiyatı Ne Kadar?

6 GB RAM ve 128 GB depolama: 14.999 rupi (7.366 TL)

14.999 rupi (7.366 TL) 8 GB RAM ve 128 GB depolama: 16.999 rupi (8.347 TL)

Ai+ Nova 2 Pro 5G'nin 14 bin 999 rupi olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 7 bin 366 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 14 bin TL civarında olabilir. Ai+ Nova 2 Pro 5G'nin Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Özellikleri göz önünde bulundurduğumda Ai+ Nova 2 Pro 5G'nin ucuz Android telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Telefonun PUBG Mobile gibi donanımı pek zorlamayan mobil oyunları kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Bu arada telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını belirteyim. Böylece cihazı sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak.