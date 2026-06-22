144Hz Ekranlı Ucuz Telefon Tanıtıldı! 8 GB RAM'e Sahip
Orta segment telefonlar arasında yer alan Ai+ Nova 2 Pro 5G'nin özellikleri ve fiyatı açıklandı. İşte 8 GB'a kadar RAM seçenekleri sunan telefonun detayları!
⚡ Önemli Bilgiler
- Ai+ Nova 2 Pro 5G için 14.999 rupi (7.366 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi,
- Telefonda 6,9 inç ekran boyutu, 1080 x 2340 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 144Hz yenileme hızı, 800 nit parlaklık, 8 GB'a kadar RAM seçenekleri, 128 GB depolama alanı, 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 33W hızlı şarj teknolojisi mevcut.
- Cihazda Dimensity 7100 işlemcisi, 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 13 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor.
Ai+, Nova 2 Pro 5G'yi tanıttı. Böylece telefonun özellikleri ve fiyatı açıklığa kavuştu. Telefon, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Cihazda MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir işlemci bulunuyor. Bu işlemci, donanımı pek zorlamayan mobil oyunları sorunsuz şekilde çalıştırabiliyor.
Ai+ Nova 2 Pro 5G'nin Özellikleri Neler?
- Ekran Boyutu: 6,9 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Yenileme Hızı: 144Hz
- Ekran Parlaklığı: 800 nit
- İşlemci: Dimensity 7100
- RAM: 6 GB / 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Ana Kamera: 48 MP f/1.8
- Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP f/2.2
- Video Kaydı: 2K 30 FPS
- Ön Kamera: 13 MP f/2.0
- Batarya: 6.000 mAh
- Hızlı Şarj: 33W
- Parmak İzi Sensörü: Bulunuyor.
- Boyut: 169,4 x 80,5 x 8,2 mm
- Ağırlık: 213 gram
- Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP65 sertifikası
- İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı nxtQ OS
Ai+ Nova 2 Pro 5G'nin İşlemcisi Nasıl?
Ai+ Nova 2 Pro 5G'de Dimensity 7100 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, en popüler MOBA oyunlarından biri olan Mobile Legends: Bang Bang'i 90 FPS, battle royale türündeki PUBG Mobile'ı ise ortalama 60 FPS'te çalıştırıyor. Yani bu telefonda donanımı pek zorlamayan mobil oyunlar kasma veya donma gibi bir sorun olmadan oynanabilecek.
Orta segmentte yer alan işlemcide 2.4 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Bu işlemci, MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirildi. 6 nm bir işlemci, 12 nm işlemciye kıyasla hem daha verimli hem de daha yüksek hızda çalışıyor. Bu arada Dimensity 7100 işlemcisi Infinix Note Edge ve TECNO Pova Curve 2'de de tercih edilmişti.
Ai+ Nova 2 Pro 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?
Ai+'ın yeni telefonu, 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip. Mobil cihaz, IPS LCD ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 800 nit parlaklık yer alıyor. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın sorunsuz bir şekilde görülebilmesine imkân tanıyor.
Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin sosyal medyada kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. 144Hz, akıcı ekran deneyimi için fazlasıyla yeterli bir değerdir. Renkleri gerçeğe yakın şekilde gösteren IPS LCD'nin geniş görüş açısına sahip olduğunu belirtelim.
Ai+ Nova 2 Pro 5G'nin Kamera Özellikleri Neler?
Telefonun arka yüzeyinde 48 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ultra geniş açılı kamera, geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Bu, özellikle mimari ve manzara çekimlerinde önemli avantaj sağlıyor.
Nova 2 Pro 5G'nin ön yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut. F harfiyle gösterilen diyafram açıklığı ne kadar düşükse sensöre o kadar çok ışık giriyor. Bu sayede düşük ışıkta daha kaliteli fotoğraflar çekilebiliyor. Bu arada söz konusu cihaz, 2K çözünürlükte 30 FPS video kaydedebiliyor.
Ai+ Nova 2 Pro 5G'nin Bataraysı Kaç mAh?
Ai+'ın yeni telefonu, 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Mobil cihaz, bu kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Böylece telefonu gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Nova 2 Pro 5G ayrıca 33W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşıalştırma yapmak gerekirse Ai+ Nova 2 Neo 5G'de 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 18W hızlı şarj teknolojisi mevcut.
Ai+ Nova 2 Pro 5G Türkiye'de Satılacak mı?
Türkiye'de şu anda Ai+ marka akıllı telefonlar satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Ai+ Nova 2 Pro 5G'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük. Ai+ Nova 2 Pro 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı.
Ai+ Nova 2 Pro 5G'nin Fiyatı Ne Kadar?
- 6 GB RAM ve 128 GB depolama: 14.999 rupi (7.366 TL)
- 8 GB RAM ve 128 GB depolama: 16.999 rupi (8.347 TL)
Ai+ Nova 2 Pro 5G'nin 14 bin 999 rupi olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 7 bin 366 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 14 bin TL civarında olabilir. Ai+ Nova 2 Pro 5G'nin Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.
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Editörün Yorumu
Özellikleri göz önünde bulundurduğumda Ai+ Nova 2 Pro 5G'nin ucuz Android telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Telefonun PUBG Mobile gibi donanımı pek zorlamayan mobil oyunları kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Bu arada telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını belirteyim. Böylece cihazı sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak.