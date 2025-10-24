440 TL Değerindeki Türkçe Oyun Sınırlı Süreliğine Ücretsiz!

Birinci şahıs nişancı oyunlarını severek oynuyorsanız mutlaka denemeniz gereken Gunfire Reborn, sınırlı bir süreliğine ücretsiz Hâle geldi. Duoyi Games tarafından geliştirilip yayınlanan oyun, sadece birkaç gün sonra yeniden ücretli hâle gelecek. Bu hafta sonuna özel fırsattan yararlanarak oyunun keyfini çıkarabilirsiniz.

Gunfire Reborn Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Gunfire Reborn, Steam'de 27 Ekim 2025 saat 19.00'a kadar ücretsiz hâle getirildi. 18 Kas 2021 tarihinde piyasaya sürülen oyun, normalde 10.49 dolar (440,33 TL) fiyat etiketi ile satılıyor ancak bu fırsat sayesinde oyunu bugünden başlayarak hafta sonu boyunca hiçbir şekilde ücret ödemeden oynayabilirsiniz.

Bu arada Steam'de "çok olumlu" derecelendirmeye sahip olan oyun için sunulan paketlerde de özel indirimler uygulanıyor. 6 Kasım'a kadar devam edecek kampanya kapsamında Bundles paketi, yüzde 27 oranında indirimle birlikte 26.33 dolardan (1105 TL) 19.09 dolara (801 TL) düştü. Fantasy Trio Bundle paketinin fiyatı ise yüzde 23 oranında indirimle beraber 25.44 dolardan (1068 TL) 19.58 dolara (822 TL) geriledi.

Gunfire Reborn Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Steam'i açın.

Mağazaya gidin.

Arama bölümünden Gunfire Reborn'u aratın.

Oyunun isminin üzerine basın.

"Oyunu oyna" butonuna tıklayın.

Oyunun yükleneceği yeri seçin.

"Yükle" butonuna basın.

Yükleme işleminin tamamlanmasını bekleyin.

Oyun yüklendikten sonra kütüphanenize gidin.

Gunfire Reborn'un üzerine tıklayın.

"Oyna" butonuna basın.

Gunfire Reborn Fragmanı

Gunfire Reborn Nasıl Bir Oyun?

Gunfire, en iyi aksiyon ve rol yapma oyunları arasında yer alıyor. Oyunda farklı yeteneklere sahip birçok karakter bulunuyor, bu da zengin bir oynanış çeşitliliği sunuyor. Rastgele düşen silahları kullandığımız oyunda rastgele bölümlerde ucu bucağı olmayan bir yolculuğa çıkıyoruz. İster tek başımıza ister dört kişiye kadar bir ekiple oynayabiliyoruz.

Bu oyunda her yeni başlangıç yeni bir deneyim anlamına geliyor. Farklı bölümlerde farklı yetenekler, silahlar ve eşyalar ile unutamayacağımız anlar yaşıyoruz. Oyunda 100'den fazla eşya ve silah bulunuyor. Benzersiz sanat tarzı sayesinde ise ekran başından neredeyse hiç ayrılmak istemiyorsunuz.

Gunfire Reborn Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7

Windows 7 İşlemci: Intel Core i5-6400 / AMD FX-8320

Intel Core i5-6400 / AMD FX-8320 RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: GTX 960 / R9 280

GTX 960 / R9 280 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Kullanılabilir Depolama Alanı: 4 GB

Gunfire Reborn Önerilen Sistem Gereksinimleri