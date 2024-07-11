Amazon, 1500 TL'lik Oyunları Ücretsiz Veriyor: Bu Fırsatı Kaçırmayın!

Amazon, Prime Day 2024 etkinliği kapsamında Prime Gaming abonelerine yaklaşık 1500 TL'lik oyunları ücretsiz verecek!

Tunahan Karakış
Tunahan Karakış -

Prime abonelerine kaçınılmaz fırsatlar sunacak Amazon Prime Day 2024 için geri sayım artık başladı. Yurt dışında 16-17 Temmuz ve Türkiye'de 16-22 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek etkinlik için kampanyalar şimdiden başladı. Son olarak Amazon, Prime Gaming abonelerine yaklaşık 1500 TL'lik oyunları ücretsiz verecek.

Amazon Prime Gaming Aboneleri 1500 TL'lik Oyunları Ücretsiz Oynayacak

Amazon, Prime abonelerinin 16 Temmuz Salı gününden itibaren 48 saat boyunca Suicide Squad: Kill the Justice League, Chivalry 2 ve Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration Edition oyunlarını ücretsiz olarak alabileceğini duyurdu. Yapımların fiyatları ise sırasıyla 1299, 69 ve 89 TL.

Sadece bunlarla sınırlı değil. Hatırlanacağı üzere, platform yine Amazon Prime Day 2024'ü kutlamak amacıyla Prime Gaming abonelerine 24 Haziran - 16 Temmuz arasında geçerli olmak üzere 15 oyunu ücretsiz hale getirmişti.

  1. Deceive Inc. [Epic Games Store] - Şimdi Ücretsiz
  2. Tearstone: Thieves of the Heart [Legacy Games Code] - Şimdi Ücretsiz
  3. The Invisible Hand [Amazon Games Uygulaması] - Şimdi Ücretsiz
  4. Call of Juarez [GOG Code] – Şimdi Ücretsiz
  5. Forager [GOG Code] – Şimdi Ücretsiz
  6. Card Shark [Epic Games Store] –  Şimdi Ücretsiz
  7. Heaven Dust 2 [Amazon Games Uygulaması] -  Şimdi Ücretsiz
  8. Soulstice [Epic Games Store] -  Şimdi Ücretsiz
  9. Wall World [Amazon Games Uygulaması] - Şimdi Ücretsiz
  10. Hitman Absolution [GOG Code] - Şimdi Ücretsiz
  11. Call of Juarez: Bound in Blood [GOG Code] -  Şimdi Ücretsiz
  12. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge [Epic Game Store] – Şimdi Ücretsiz
  13. STAR WARS: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords [Amazon Games Uygulaması] - Şimdi Ücretsiz
  14.  Alex Kidd in Miracle World DX [Epic Games Store] – Şimdi Ücretsiz
  15. Samurai Bringer [Amazon Games Uygulaması] – Şimdi Ücretsiz

Amazon Prime vs Netflix: Hangisi Daha İyi?
YAZILIM

Amazon Prime vs Netflix: Hangisi Daha İyi?

Bu yazımızda Amazon Prime vs Netflix Kıyaslaması ile karşınızdayız. Peki Amazon Prime mı daha iyi yoksa Netflix mi? İşte merak edilen detaylar!

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