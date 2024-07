Amazon, 1500 TL'lik Oyunları Ücretsiz Veriyor: Bu Fırsatı Kaçırmayın!

Prime abonelerine kaçınılmaz fırsatlar sunacak Amazon Prime Day 2024 için geri sayım artık başladı. Yurt dışında 16-17 Temmuz ve Türkiye'de 16-22 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek etkinlik için kampanyalar şimdiden başladı. Son olarak Amazon, Prime Gaming abonelerine yaklaşık 1500 TL'lik oyunları ücretsiz verecek.

Amazon Prime Gaming Aboneleri 1500 TL'lik Oyunları Ücretsiz Oynayacak

Amazon, Prime abonelerinin 16 Temmuz Salı gününden itibaren 48 saat boyunca Suicide Squad: Kill the Justice League, Chivalry 2 ve Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration Edition oyunlarını ücretsiz olarak alabileceğini duyurdu. Yapımların fiyatları ise sırasıyla 1299, 69 ve 89 TL.

Sadece bunlarla sınırlı değil. Hatırlanacağı üzere, platform yine Amazon Prime Day 2024'ü kutlamak amacıyla Prime Gaming abonelerine 24 Haziran - 16 Temmuz arasında geçerli olmak üzere 15 oyunu ücretsiz hale getirmişti.

Deceive Inc. [Epic Games Store] - Şimdi Ücretsiz Tearstone: Thieves of the Heart [Legacy Games Code] - Şimdi Ücretsiz The Invisible Hand [Amazon Games Uygulaması] - Şimdi Ücretsiz Call of Juarez [GOG Code] – Şimdi Ücretsiz Forager [GOG Code] – Şimdi Ücretsiz Card Shark [Epic Games Store] – Şimdi Ücretsiz Heaven Dust 2 [Amazon Games Uygulaması] - Şimdi Ücretsiz Soulstice [Epic Games Store] - Şimdi Ücretsiz Wall World [Amazon Games Uygulaması] - Şimdi Ücretsiz Hitman Absolution [GOG Code] - Şimdi Ücretsiz Call of Juarez: Bound in Blood [GOG Code] - Şimdi Ücretsiz Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge [Epic Game Store] – Şimdi Ücretsiz STAR WARS: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords [Amazon Games Uygulaması] - Şimdi Ücretsiz Alex Kidd in Miracle World DX [Epic Games Store] – Şimdi Ücretsiz Samurai Bringer [Amazon Games Uygulaması] – Şimdi Ücretsiz

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.