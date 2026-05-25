ASUS Snapdragon İşlemcili Bilgisayar Tanıttı! 16 GB RAM'e Sahip

Hepsi bir arada bilgisayarlar arasına yeni bir model daha katıldı. ASUS, VM441 AiO'yu tanıttı. Bununla birlikte bilgisayarın özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan bilgisayarda Qualcomm tarafından geliştirilen bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor. 16 GB RAM'e sahip bilgisayar Windows 11 Home işletim sistemi ile birlikte geliyor.

ASUS VM441 AiO'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 23,8 inç

23,8 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 1920 piksel

1080 x 1920 piksel Ekran Parlaklığı: 300 nit

300 nit Ekran Gamı: %100 sRGB

%100 sRGB İşlemci: Snapdragon X

Snapdragon X Ekran Kartı: Entegre Adreno GPU

Entegre Adreno GPU RAM: 16 GB

16 GB Depolama: 512 GB SSD / 1 TB SSD

512 GB SSD / 1 TB SSD Kamera: 5 MP

5 MP Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.3

Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.3 Portlar: 1 x HDMI, 1 x ethernet, 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A , 2 x USB 2.0 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C ve kulaklık girişi

1 x HDMI, 1 x ethernet, 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A , 2 x USB 2.0 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C ve kulaklık girişi İşletim Sistemi: Windows 11 Home

ASUS VM441 AiO'nun Ekran Özellikleri Neler?

ASUS'un yeni bilgisayarı 23,8 inç ekran büyüklüğüne sahip. VM441 AiO, 1080 x 1920 piksel çözünürlük ve 300 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Bu arada ekranın açısı çok pratik bir şekilde ayarlanabiliyor.

Bilgisayarın ekranı ayrıca yüzde 100 sRGB renk gamını kapsıyor. Geniş renk yelpazesi, renklerin hem çok daha canlı hem de doğru tonlarda görülebilmesini sağlıyor. Bu arada ekranın üst kısmında görüntülü görüşme için 5 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera da bulunuyor.

ASUS VM441 AiO'nun İşlemcisi Nasıl?

Bilgisayarda Qualcomm tarafından masaüstü biligsayarlar için geliştirilen Snapdragon X işlemcisi bulunuyor. ARM tabanlı işlemcide sekiz çekirdek mevcut. Oryon çekirdek mimarisini kullanan işlemcideki çekirdeklerin tamamı performans odaklı. Normalde 2.97 GHz hızında çalışan işlemci, turbo modda 3.0 GHz hıza kadar çıkabiliyor.

Yüksek verimliliğe sahip olan Snapdragon X, özellikle ofis çalışanlarına ve öğrencilere hitap edeiyor. İşlemcide 45 TOPS gücünde bir Hexagon NPU da bulunuyor. Bu, canlı çeviri, görsel oluşturma, metin özetleme ya da dil modellerini çalıştırma gibi işlemlerin doğrudan bilgisayarda yapılabilmesini sağlıyor.

ASUS VM441 AiO'da Hangi Portlar Bulunuyor?

ASUS VM441 AiO'nun portları arasında bir adet HDMI, bir adet ethernet, üç adet USB 3.2 Gen 1 Type-A , iki adet USB 2.0 Type-A, bir adet USB 3.2 Gen 1 Type-C ve bir adet kulaklık girişi bulunuyor. Bilgisayar ayrıca Wi-Fi 6E vve Bluetooth 5.3 teknolojilerini destekliyor. Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6 teknolojisine kıyasla daha yüksek hız, daha düşük gecikme ve daha kararlı bağlantı sağlıyor. Böylece daha iyi bir bilgisayar kullanım deneyimi elde ediliyor.

ASUS VM441 AiO Türkiye'de Satılacak mı?

ASUS VM441 AiO'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de ASUS'un bilgisayarları satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda VM441 AiO'nun da Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

ASUS VM441 AiO'nun Fiyatı Ne Kadar?

512 GB depolama: 1.070 dolar (48.893 TL)

1.070 dolar (48.893 TL) 1 TB depolama: 1.175 dolar (53.692 TL)

ASUS VM441 AiO'nun 1.070 dolar olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 48 bin 893 TL'ye denk geliyor. Bilgisayar Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 61 bin TL civarında olabilir. ASUS VM441 AiO'nun Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Öncelikle ASUS VM441 AiO'nun oyun odaklı bir bilgisayar olmadığını belirteyim. Bu bilgisayar hem öğrenciler hem de ofis çalışanları için oldukça iyi bir seçenek olacaktır. Port tarafında HDMI'dan USB 3.2 Gen 1 Type-C'ye kadar kadar geniş bir yelpaze sunulmasının önemli bir avantaj olduğunu söyleyebilirim. Düşük güç tüketen Snapdragon işlemcisinin sessiz çalıştığını belirteyim. Bu sayede ödev hazırlarken veya bir proje üzerinde çalışırken dikkatiniz dağılmaz.