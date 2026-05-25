Sevilen Simülasyon Oyunu 47 TL'ye Düştü! Fırsatı Kaçırmayın

Steam çok sevilen simülasyon oyunu Ranch Simulator için yeni bir indirim kampanyası başlattı. Bu kapsamda oyunun fiyatında kayda değer bir indirim yapıldı. Peki Ranch Simulator’un indirimli fiyatı ne kadar ve bu kampanya ne zamana kadar devam edecek? İşte merak edilen detaylar!

Ranch Simulator Steam'de Ne Kadar Oldu?

Ranch Simulator Steam’de yüzde 85 oranında indirime girdi. Bu doğrultuda oyunun fiyatı 6,73 dolardan (307 TL) 1,04 dolara (47,54 TL) kadar düştü. Bununla birlikte kampanyanın 8 Haziran’a kadar devam edeceğini de belirtelim. Yani oyunu satın alıp almama konusunda önünüzde 14 günlük bir süre bulunuyor.

Ranch Simulator Nasıl Bir Oyun?

Ranch Simulator harabe haldeki bir araziyi sıfırdan alıp koca bir çiftliğe dönüştürmeye çalıştığınız bir açık dünya oyunu. Oyunda sadece tarlayla uğraşmıyorsunuz, elinize testereyi alıp kereste keserek kendi evinizi ve ahırlarınızı adım adım inşa ediyorsunuz. İlk sermayenizi oluşturmak için ormanda avlanabiyorsunuz, elde ettiğin ürünlerle çiftliğini büyütüyorsunuz. Tabii bunları yaparken çiftliğinizi vahşi kurtlara karşı korumanız da gerekiyor.

Ranch Simulator Türkçe Dil Desteği Var mı?

Ranch Simulator’ın Steam sayfasına baktığımızda Türkçe arayüz desteğinin bulunduğunu görüyoruz. Yani oyunu satın alıp yüklediğinizde dil bariyeri nedeniyle oyun deneyiminizin olumsuz etkilenmesi gibi bir sorun söz konusu olmayacak.

Ranch Simulator Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 Bit)

İşlemci: Intel Core i7-4790 ya da AMD Ryzen 3 3200G

RAM: 12 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB, GTX 1660 Super ya da Radeon RX 590

DirectX 12

15 GB depolama alanı

Editörün Yorumu

Ranch Simulator’u ilk çıktığında bir süre deneyimleme şansım olmuştu. Ancak oldukça zaman isteyen bir yapım olduğu için maalesef daha fazla devam edememiştim. Eğer siz de oyunlarda bir şeyler inşa etmeyi seviyorsanız, hazır indirimdeyken Ranch Simulator’a bir şans verebilirsiniz.