Amazon Prime Mart 2021 Oyunları İndirmeye Sunuldu

Amazon tarafından yapılan duyuru ile Amazon Prime Mart 2021 oyunları indirilebilir oldular. Prime Gaming kapsamında aktif aboneliği bulunan kullanıcılar, bu ay beş oyunu ek bir ücret ödemeden servisten indirebilecekler. Seçilen oyunlar ve detayları haberimizde.

Epic Games mağazasına benzer olarak, Prime Gaming servisi üzerinden de düzenli olarak her ay birçok oyunu indirmeye sunuyor. Yeni aya girmemizle birlikte, bu ay için seçtiği oyunları indirmeye sundu.

Amazon Prime Şubat 2021 Ücretsiz Oyunları Hangileri?

Amazon tarafından yapılan duyuruya göre aboneler, Bomber Crew Deluxe, Blasphemous, Boomerang Fu, SkyDrift ve Tengami oyunlarını ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleyebilecekler. Gelin isterseniz bu ay verilecek olan oyunlara kısaca bir bakalım.

Bomber Crew

Stratejik bir simülasyon oyunu olan Bomber Crew, bizi İkinci Dünya Savaşı döneminde geçiyor. Mürettebatınız ile bombalama görevlerine katılacağınız senaryo boyunca, aşama kaydederek yeni geliştirmeler ve ekipmanlar açabiliyorsunuz. Ayrıca mürettebatınız da yeni yetenekler kazanıyor.

Blasphemous

Oyunun hikayesi The Miracle adı verilen doğaüstü bir güç tarafından lanetlenmiş olan Cvstodia isimli bir diyarda geçiyor. Silent Sorrow katliamından kurtulan The Penitent One karakterinin rolünde olacak ve sonsuz bir bir ölüm ve yeniden doğuş döngüsünde hareket edeceğiniz Blasphemous oyununda, dünyayı kurtarmak ve olayın kaynağına inmek durumunda olacaksınız.

Boomerang Fu

Fizik tabanlı oynanış sunan Boomerang Fu, azami altı oyuncu ile oynanıyor. Yoğun tempolu turlarda, tercihen arkadaşlarınızla birlik olup yapay zekalı düşmanlara karşı savaşabilir veya alternatif oyun modunda altın bumerangı ele geçirebilmek için birbirinize karşı mücadele edebilirsiniz

Farklı aletler ve tuzaklar ile dolu otuzdan fazla savaş alanında, kullanabileceğiniz patlayıcı bumeranglar, kılık değiştirme ve telekinezi gibi güçlendirmeler sizi bekliyor olacak. Gerektiğinde güçlendirmeleri birleştirerek kombinasyonlar elde edebiliyorsunuz.

SkyDrift

SkyDrift, rakiplerinizle hem çatıştığınız hem de yarıştığınız bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Sekiz oyunculu çevrimiçi modunun yanı sıra güçlendiricilerin büyük önem arz ettiği Power Race Mode, uçağınızı hızlandıran hedefler ile yolunuzu çizdiğiniz Speed Race Mode ve zamana karşı yarıştığınız Survival Mode olmak üzere farklı modlar bulunuyor.

Aralarından seçim yapabileceğiniz sekiz modern uçağın sunulduğu oyunda, her biri için dört olmak üzere toplamda otuz iki kadar yarış görünümü seçeneğinizin olduğunu söyleyelim.

Tengami

Eğer bulmaca odaklı oyunlardan hoşlanıyorsanız, bu oyunun tam size göre olduğunu söyleyebiliriz. Tengami, üç boyutlu bir Japon kitabında kurulu, sürükleyici bir macera oyunu oluyor. Kağıttan bir dünyada geçen oyunda, dünyayı katlayıp çekerek bulmacaları çözecek ve karanlıkta kalmış olan sırları keşfedeceksiniz.

Ücretsiz SNK Oyunlarını Kaçırmayın!

Bu oyunlara ek olarak, Star Wars: Squadrons, Madden NFL 21, League of Legends, Legends of Runeterra, Valorant, FIFA 21 ve Destiny 2 oyunları için oyun içi eşyalara sahip olabilecekler iken, 31 Mart 2021 tarihine kadar da seçili SNK oyunlarına da ücretsiz sahip olabiliyorsunuz. Aralarında The King of Fighters ve Metal Slug oyunlarının da bulunduğu listenin tamamı şu şekilde: