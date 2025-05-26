Amazon Prime Video'nun "Game of Thrones"u İptal Oldu

Amazon Prime Video versiyonlu Game of Thrones olarak bilinen seri The Wheel of Time; hem yaratıcılık bakımından, hem de izleyicilerin taktir etmesiyle oldukça iyi bir konumda olmasına rağmen iptal edildi. İptal kararı cuma günü açıklandıktan sonra izleyiciler sosyal medyada tepkilerini göstermeye başladı.

Yorumlardan bazısı espirili, bazısı sitem doluydu:

Aman ha durun yanlışlıkla fantastik bir dizi falan yaparız, hemen iptal edin!

Böyle bir proje yayında olmayı hak ediyordu. Umarım bu karardan dönerler.

The Wheel of Time Rotten Tomatoes Puanı

İlk sezonuyla 2021'de çıkış yapan ve izleyicilerin ilgisini çeken yapım daha ilk haftada bile 1 milyardan fazla izlenme dakikası almıştı. Bu süre sekin haftanın sonunda 5 milyarı zorladı. İkinci sezonun çıktığı 2023'te ise bu ivme tam olarak korunamadı. ABD'den 10 milyondan fazla izleyiciye ulaşmasına rağmen dizi, takipçilerinin yarısından fazlasını kaybetti. Son olarak bu sene dizinin 3. sezonu prömiyer yaptı. Hatta küresel olarak en popüler 17. dizi olmayı bile başardıysa da kaybedilen ilgi bir daha toparlanamadı.

Dizinin Rotten Tomatoes puanı da oldukça başarılıydı. Üç sezonun ortalaması %88 eleştirmen puanına ulaştı ve %75 izleyici puanı aldı. Son sezonda ise bu rakamlar %97 ve %83 olarak kayıtlara geçti. Üçüncü sezon fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.



Dizi Neden İptal Oldu?

Aslında dizinin iptal olmasına sebep olacak rakamlar masada değildi. Hem Rotten Tomatoes'ta, hem de genel anlamda sosyal medyada dizinin içeriği, konusu ve teması oldukça beğenilmiş; Prime Video'da ilginç bir içerik çıkılması herkes tarafından taktir edilmişti. Buna rağmen dizinin iptal edilmesi arkasında başka sebepler olduğunu gösterdi.

Dizinin öncelikleri değişti. Öte yandan Fallout gibi diğer dizilerin de çok başarılı olması sebebiyle bu karar alındı. İzleyicileri üzen de bu oldu. Dizinin akışı gayet düzenli ve başarılı olmasına rağmen iptal edilmiş olması, izleyicileri hayal kırıklığına uğrattı.