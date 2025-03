Steam İlkbahar İndirimi Başladı! Sevilen Oyunlar Çok Ucuzladı

Steam'de İlkbahar İndirimi isimli kampanya başladı. Kampanya ile birlikte EA SPORTS FC 25, Cyberpunk 2077, God of War Ragnarök ve daha pek çok yapımın fiyatı düştü. Kampanya 20 Mart TSİ 20.00'de sona erecek.

Battlefield serisinin en sevilen oyunlarından biri olan Battlefield 1 Revolution yüzde 95 oranında indirime girdi. 1. Dünya Savaşı'nda geçen oyunun fiyatı 39,99 dolardan (1.466 TL) 1,99 dolara (73 TL) düştü.

Yüzde 70 oranında indirime giren EA SPORTS FC 25 69,99 dolar (2.567 TL) 20,99 dolara (yaklaşık 770 TL) düştü. Açık dünya RPG türündeki Cyberpunk 2077 yüzde 60 indirim ile 44,99 dolardan (1.650 TL) 17,99 dolara (yaklaşık 659 TL) düştü.

Conan Exiles yüzde 90 indirim ile 18,99 dolardan (696 TL) 1,89 dolara (69 TL) düştü. Yüzde 75 oranında indirime giren Disco Elysium - The Final Cut 18,99 dolardan 4,74 dolara (173 TL) düştü. The Walking Dead: The Telltale Definitive Series yüzde 90 indirim ile 22,99 dolardan (843 TL) 2,29 dolara (84 TL) düştü.

Steam İlkbahar İndirimi Kampanyasında Öne Çıkan Oyunlar

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı Battlefield 1 Revolution 39,99 dolar 1,99 dolar %95 Battlefield V Definitive Edition 49,99 dolar 2,49 dolar %95 Battlefield 4 Premium Edition 39,99 dolar 1,99 dolar %95 Doom (2016) 11,99 dolar 1,19 dolar %90 Anno 1800 47,99 dolar 4,79 dolar %90 Undertale 9,99 dolar 99 sent %90 The Elder Scrolls Online 11,99 dolar 1,19 dolar %90 Heavy Rain 15,99 dolar 1,59 dolar %90 The Walking Dead: The Telltale Definitive Series 22,99 dolar 2,29 dolar %90 EA SPORTS FC 25 69,99 dolar 20,99 dolar %70 Cyberpunk 2077 44,99 dolar 17,99 dolar %60 Conan Exiles 18,99 dolar 1,89 dolar %90 Disco Elysium - The Final Cut 18,99 dolar 4,74 dolar %75 The Witcher 3: Wild Hunt 29,99 dolar 5,99 dolar %80 Kingdom Come: Deliverance 22,99 dolar 5,74 dolar %75 Kingdom Come: Deliverance 22,99 dolar 5,74 dolar %75 Dying Light 2: Reloaded Edition 39,99 dolar 13,19 dolar %67 Green Hell 12,49 dolar 4,12 dolar %67 Detroit: Become Human 31,99 dolar 9,59 dolar %70 DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT 18,99 dolar 9,49 dolar %50 Valheim 10,49 dolar 5,24 dolar %50 The Outlast Trials 18,99 dolar 7,59 dolar %60 God of War Ragnarök 49,99 dolar 39,99 dolar %20

Steam'deki İlkbahar İndirimi döneminde hangi oyunları satın almayı düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.