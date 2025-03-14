Steam İlkbahar İndirimi Başladı! Sevilen Oyunlar Çok Ucuzladı
Steam'de İlkbahar İndirimi kapsamında EA SPORTS FC 25'den Cyberpunk 2077'ye kadar çok sayıda oyunun fiyatı düştü. İşte kampanyanın detayları!
Steam'de İlkbahar İndirimi isimli kampanya başladı. Kampanya ile birlikte EA SPORTS FC 25, Cyberpunk 2077, God of War Ragnarök ve daha pek çok yapımın fiyatı düştü. Kampanya 20 Mart TSİ 20.00'de sona erecek.
Battlefield serisinin en sevilen oyunlarından biri olan Battlefield 1 Revolution yüzde 95 oranında indirime girdi. 1. Dünya Savaşı'nda geçen oyunun fiyatı 39,99 dolardan (1.466 TL) 1,99 dolara (73 TL) düştü.
Yüzde 70 oranında indirime giren EA SPORTS FC 25 69,99 dolar (2.567 TL) 20,99 dolara (yaklaşık 770 TL) düştü. Açık dünya RPG türündeki Cyberpunk 2077 yüzde 60 indirim ile 44,99 dolardan (1.650 TL) 17,99 dolara (yaklaşık 659 TL) düştü.
Conan Exiles yüzde 90 indirim ile 18,99 dolardan (696 TL) 1,89 dolara (69 TL) düştü. Yüzde 75 oranında indirime giren Disco Elysium - The Final Cut 18,99 dolardan 4,74 dolara (173 TL) düştü. The Walking Dead: The Telltale Definitive Series yüzde 90 indirim ile 22,99 dolardan (843 TL) 2,29 dolara (84 TL) düştü.
Steam İlkbahar İndirimi Kampanyasında Öne Çıkan Oyunlar
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Battlefield 1 Revolution
|39,99 dolar
|1,99 dolar
|%95
|Battlefield V Definitive Edition
|49,99 dolar
|2,49 dolar
|%95
|Battlefield 4 Premium Edition
|39,99 dolar
|1,99 dolar
|%95
|Doom (2016)
|11,99 dolar
|1,19 dolar
|%90
|Anno 1800
|47,99 dolar
|4,79 dolar
|%90
|Undertale
|9,99 dolar
|99 sent
|%90
|The Elder Scrolls Online
|11,99 dolar
|1,19 dolar
|%90
|Heavy Rain
|15,99 dolar
|1,59 dolar
|%90
|The Walking Dead: The Telltale Definitive Series
|22,99 dolar
|2,29 dolar
|%90
|EA SPORTS FC 25
|69,99 dolar
|20,99 dolar
|%70
|Cyberpunk 2077
|44,99 dolar
|17,99 dolar
|%60
|Conan Exiles
|18,99 dolar
|1,89 dolar
|%90
|Disco Elysium - The Final Cut
|18,99 dolar
|4,74 dolar
|%75
|The Witcher 3: Wild Hunt
|29,99 dolar
|5,99 dolar
|%80
|Kingdom Come: Deliverance
|22,99 dolar
|5,74 dolar
|%75
|Kingdom Come: Deliverance
|22,99 dolar
|5,74 dolar
|%75
|Dying Light 2: Reloaded Edition
|39,99 dolar
|13,19 dolar
|%67
|Green Hell
|12,49 dolar
|4,12 dolar
|%67
|Detroit: Become Human
|31,99 dolar
|9,59 dolar
|%70
|DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT
|18,99 dolar
|9,49 dolar
|%50
|Valheim
|10,49 dolar
|5,24 dolar
|%50
|The Outlast Trials
|18,99 dolar
|7,59 dolar
|%60
|God of War Ragnarök
|49,99 dolar
|39,99 dolar
|%20
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