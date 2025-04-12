Amazon'un Tomb Rider Dizisinden Üzücü Haber Gelebilir: Paralar Uçtu Gitti

Amazon'un merakla beklenen Live-action Tomb Raider dizisi rafa kaldırılabilir gibi gözüküyor. Daily Mail'ın ortaya çıkardığı bilgilere göre projenin senaryosu bir türlü toparlanamadı. Hatta yazım sürecinde ekip birkaç kez değiştirildi ve senaryo revizyonları için milyonlar harcandı.

Ünlü Hollywood gazetecisi Matthew Belloni, geçtiğimiz ay yazdığı bir yazıda projenin geliştirme sürecinde onlarca milyon dolarlık harcama yapıldığını ve senaryo krizinin bir türlü aşılamadığını aktarmıştı.

Büyük Umutlarla Başlayan Tomb Rider Projesi

Phoebe Waller-Bridge'in başında olduğu projeden uzun süredir ses çıkmaması zaten merak uyandırıyordu.

İlk etapta büyük bir heyecan vardı. Amazon, Lara Croft efsanesini televizyona taşımak için harekete geçmiş, Fleabag dizisiyle büyük çıkış yakalayan Phoebe Waller-Bridge'i başa getirmişti.

Oyuncu seçimleri başlamış, Sophie Turner ve Lucy Boynton gibi isimlerle görüşüldüğü basına sızmıştı. Hatta bu aşamaya gelinmesi, çekimlerin yaklaştığına işaret olarak yorumlandı ama işin özü bambaşkaymış.

En dikkat çeken detaylardan biri de Sophie Turner'ın projeden sessiz sedasız uzaklaşmış olabileceği. Zira oyuncunun şu sıralar başka projelere odaklandığı söyleniyor.

Amazon Diziden Vazgeçebilir

Gelinen noktada Amazon'un projeyi tamamen rafa kaldırması ihtimali masada. Tomb Raider projesi, Amazon'un elindeki en değerli içerik haklarından biri olarak öne çıkıyor ama işlerin sarpa sarması nedeniyle projeye olmayacak gözüyle bakılıyor. Tabii bu bir son olmayabilir de: Biraz bekleyip yeniden farklı bir ekip ve konseptle dönme ihtimali de masada olabilir.

Dizinin geleceği belirsizliğini korurken, Amazon'un projeyi kurtarıp kurtaramayacağı ya da tamamen iptal edeceğine dair de henüz kesin bir cevap yok. İlerleyen zamanlarda projenin akıbetiyle ilgili bir haber geldiğinde sizleri bilgilendireceğiz.