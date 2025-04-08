Amazon, ChatGPT'nin Hızını İkiye Katlayan Nova Sonic'i Duyurdu (Üstelik Çok Daha Ucuz)

Amazon, sesli yapay zeka alanındaki sessizliğini bozdu ve yepyeni modeli Nova Sonic'i resmen duyurdu. Sesle etkileşime giren uygulamalar için geliştirilen ve konuşmaları doğal şekilde anlayıp cevaplayabilen ileri düzey bir sesli yapay zeka olarak öne çıkan Nova Sonic, Amazon'un demesiyle; hız, konuşma tanıma ve diyalog kalitesi gibi temel ölçütlerde OpenAI ve Google'ın modelleriyle boy ölçüşebilecek seviyede.

Modelin bazı bileşenleri halihazırda yeni nesil Alexa+'ta kullanılıyor. Ayrıca kullanıcı konuşmalarını gerçek zamanlı olarak yazıya döküyor. Bu transkript özelliği sayesinde geliştiriciler uygulamalara çok daha yaratıcı çözümler entegre edebiliyor.

Nova Sonic Ne Zaman İnterneti Kullanacağını Biliyor

Nova Sonic, özellikle Alexa gibi daha önceki dijital asistanların mekanik ve donuk yapısından uzak, çok daha gerçekçi ve akıcı bir sohbet deneyimi sunuyor.

Amazon'un yapay genel zeka (AGI) başkanı Rohit Prasad'ın dediğine göre yeni model, sesli asistan Alexa'nın temel taşlarını atan büyük sistemlerin bir uzantısı olarak öne çıkıyor.

Prasad, Nova Sonic'in kulvardaki rakiplerine en büyük farklı veri kaynakları ve farklı uygulamalar arasında geçiş yaparken attığını savundu. Yani kullanıcılar olarak bizler Nova Sonic'e bir soru yönelttiğimiz zaman sistem ne zaman internetten araştırma yapacağını veya ne zaman veritabanındaki bilgileri taraması gerektiğini ayırt edebiliyor. Hatta dış bir uygulamayı açması gerektiği zamanı da biz söylemeden biliyor ve dahi açıyor.

ChatGPT'den Bile Daha Hızlı

En etkileyici kısmı ise hızı. Amazon'un verilerine göre Nova Sonic, ortalama 1,09 saniyelik algılanan gecikme süresiyle, GPT-4o'nun 1,18 saniyelik süresini toza boğuyor. Sesli yanıtlar çok daha daha hızlı veriliyor ve doğal konuşma deneyimi oldukça tatmin edici bir seviyeye çıkıyor.

Performans testlerinde de Nova Sonic dikkat çekici sonuçlar verdi. Farklı dillerde ve aksanlarda konuşma tanıma kabiliyetini ölçen Multilingual LibriSpeech testinde yalnızca yüzde 4,2'lik kelime hatası oranı ile başarılı bir sonuç elde etti. Kalabalık, gürültülü ortamlarda çoklu katılımcılarla yapılan Augmented Multi Party Interaction testinde ise, OpenAI'ın GPT-4o transcribe modeline kıyasla yüzde 46,7 daha doğru sonuç verdi.

Yazıları Kompozisyona Döken Nova Reel 1.1 AI

Amazon'un AGI hedefleri oldukça büyük ve Nova Sonic, etkileyici yeteneklerine rağmen sadece bir başlangıç olarak nitelendiriliyor. Zira Amazon, yakın gelecekte sesin yanında görüntü ve fiziksel dünyadan alınmış gerçek sensör verilerini bile anlayabilecek yeni modeller çıkarmak istiyor.

Bu doğrultuda şirketin duyurduğu Nova Reel 1.1 de yalnızca birkaç saniye değil, dakikalar süren videolar üretmeniz için geliştirildi. Burada 4,000 karaktere kadar detaylı bir metin girip 20 farklı sahneden oluşan kompozisyonlar elde edebiliyorsunuz. Nova'nın araçları her geçen gün güçleniyor. Görünen o ki Amazon bu kulvarda tacı OpenAI'a bırakmak niyetinde değil.