Amazon Ürün Derecelendirme Sistemini Yeniliyor!

Amazon, belirli bölgelerde alıcıların belirli bir ürünü nasıl beğendiklerini ölçmeyi zorlaştıran yeni bir yıldız derecelendirme sistemini test etmeye başladı.

Yeni test edilen sistem, web sitesinin tipik olarak 5 yıldızlı bir resimle gösterilen ağırlıklı ortalama derecelendirmesinin yerini alıyor gibi görünüyor. Alıcılar bu resim yerine, ürün resminin yanında, aldığı 5 yıldızlı puanların yüzdesini gösteren tek bir sarı yıldız görmeye başlayacak.

İnsanlar bir ürünün ortalama puanının 5 mi yoksa 3,5 mu olduğunu bir bakışta anlayamayacak çünkü her iki durumda da ürün tek bir sarı yıldızla temsil edilecek.

Ayrıca yeni sistem yalnızca 5 yıldızlı derecelendirmelerin yüzdesini gösterdiğinden, bir ürünün şimdiye kadar kaç yorum aldığı da bir bakışta görülemiyor.

Amazon Derecelendirme Sistemi Görünümünde Neden Değişikliğe Gidiyor?

Amazon'un bu yeni sisteme geçme nedeninin, satıcıların olumsuz yorumlara karşı 5 yıldızlı yorumlar almak için farklı yollar arayarak potansiyel alıcıları kandırmasının önüne geçmek olduğu düşünülüyor.

Bununla birlikte, Amazon eski puanlama dökümünü ve ayrıntılarını tamamen kaldırmadı. Bir ürünün yalnızca ortalama puanına değil, aldığı yorum sayısına da bakan potansiyel alıcılar, ürün sayfasında yorumların tamamını hâlâ görebilecekler.

Yeni sistem test ediliyor olsa da herkese açık hâlde kullanıma sunulacağına dair bir bilgi henüz yok. Peki siz Amazon'un yeni dercelendirme sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.