CES 2026'da Tanıtılan Bu Ürün Telefon Bağımlılığından Kurtulmanızı Sağlayacak

Akıllı telefon bağımlılığı her geçen gün biraz daha yaygınlaşıyor. Öyle ki günümüzde 7'den 70'e yüz milyonlarca insan günün önemli bir kısmını telefonlarında kısa videolar izleyerek geçiriyor. İngilizce'de "doomscrolling" olarak adlandırılan bu alışkanlık hayat kalitemizi de düşürüyor.

Örneğin pek çok kişi yatağa girdiğinde uyumak yerien telefonla vakit geçirmeyi tercih ediyor. Tercihten de öte bağımlı olduğu için bu davranışı istemsizce sergiliyor. CES'te karşımıza çıkan Ambient'ın Dreamie ürünü ise bu alışkanlığı kırmayı hedefliyor.

Ambient, 249 Dolar Değerindeki Dreamie'yi Tanıttı

Belirmeekte fayda var ki Ambient'ın geliştirdiği Dreamie mucizevi bir ürün değil. Sizi akıllı telefon bağımlılığından kurtarmak için özel bir frekans dalgası yaymıyor ya da saatlerce kısa video kaydırmanızı engellemek için telefonunuzu kitlemiyor.

Ürün daha çok alışkanlıklarını kırmak isteyen kullanıcıları düşünmek için tasarlanmış. Temel amacı ise başucunuzda telefonunuzun yerini almak ve alarmk kurmak ya da uyurken ses açmak için telefonunuzu elinizde alıp video izlemeye başlamanızı önlemek.

Dreamie, herhangi bir telefon uygulamasına ihtiyaç duymadan doğrudan üzerindeki dokunmatik ekran aracılığıyla tüm bunları yapabiliyor. Bu alet sayesinde alarm kurabilir, müzik dinleyebilir, hatırlatıcılar ayarlayabilir ve gerktiğinde aydınlatma olarak da kullanabilirsiniz.

Hatta ürün çok yakında temazsız uyku takibi bile yapabilecek. Dreamie, tüm bunları ve daha fazlasını yaparak telefonununuzu sürekli elinizin altında bulundurma ihtiyacınızı azaltıyor. Böylelikle halihazırda bağımlılıkla mücadele eden ancak zorlanan kişilere yardımcı olmak amaçlanıyor.

Ne yazık ki Dreamie ne kadar işlevsel bir ürün olsa da kesinlikle ucuz değil. Cihaz, kısa süre önce helloambient isimli platformda 249,99 dolar yani yaklaşık 10.800 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Ayrıca hatırlatmakta fayda var ki bu ürünün robot süpürge markası Dreame ile bir alakası bulunmuyor.