Uygun Fiyata 12 GB RAM'li Telefon: Realme 16 Pro Tanıtıldı

Bütçe dostu Android telefonlar arasına yeni bir akıllı telefon daha katıldı. Realme 16 Pro olarak adlandırılan telefonun özellikleri ve fiyatı açıklandı. Çok şık bir tasarıma sahip olan akıllı telefon, yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi sunuyor. Telefonda ayrıca dev batarya, 12 GB RAM seçeneği ve 200 MP ana kamera da bulunuyor.

Realme 16 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2800 piksel

1280 x 2800 piksel Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED İşlemci: MediaTek Dimensity 7300

MediaTek Dimensity 7300 GPU: Mali-G615 MC2

Mali-G615 MC2 RAM: 8GB / 12GB LPDDR4X

8GB / 12GB LPDDR4X Depolama: 128 GB / 256 GB UFS 3.1

128 GB / 256 GB UFS 3.1 Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 8 MP ikinci kamera

200 MP ana kamera + 8 MP ikinci kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 7000 mAh

7000 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Yazılım: Android 16 tabanlı Realme UI 7.0

Realme 16 Pro'nun ekranı 6,8 inç büyüklüğünde. Uygun fiyatlı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1280 x 2800 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. 162,60 x 77,60 x 7,75 mm boyutlarında ve 192 gram ağırlığında olan akıllı telefonda çift SIM Desteği bulunuyor. Telefonda ayrıca USB Type-C portu da mevcut.

Akıllı telefonda MediaTek tarafından üretilen Dimensity 7300 işlemcisi bulunuyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. CES 2026'da tanıtılan TCL NxtPaper 70 Pro'da da aynı işlemci tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı Realme UI 7.0 ile birlikte gelen akıllı telefon, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı LPDDR4X RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB UFS 3.1 seçeenkleri bulunuyor. Akıllı telefonda 7000 mAh batarya kapasitesi yer alıyor. Cihaz ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Realme 16 Pro'nun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera bulunuyor. Ön kamera ise 50 megapiksel çözünürlüğünde. Akıllı telefon 4K, 1080p ve 720p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor. IP66/IP68/IP69/IP69K sertifikalarına sahip telefon belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.

Realme 16 Pro Fiyatı