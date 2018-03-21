AMD, Güvenlik Açıklarını Performansı Düşürmeden Giderecek

İşlemci üreticisi AMD, geçtiğimiz hafta gün yüzüne çıkan güvenlik açığı için yakın zaman sonra yama yayınlayacağını ve yamanın performansa etki etmeyeceğini açıkladı.

İsrail merkezli güvenlik şirketi CTS-Lab, 13 Mart tarihinde makale formatında bir rapor yayınlamış ve AMD’nin ürettiği işlemcilerde yer alan güvenlik açıklarını göstermişti. Birçok farklı güvenlik açığından bahseden şirket, buna rağmen açıkların teknik detaylarına değinmemişti.

Çeşitli stok manipülasyonlarının yaşanmaması adına teknik detaylara değinmediklerini anlatan CTS-Lab, AMD’ye geri dönüş yapması için 24 saatten kısa bir süre tanımış ve bu süre içerisinde geri dönüş beklediklerini söylemişti.

Bugün itibarıyla konu hakkında resmi bir açıklama yayınlanan AMD, CTS-Lab’ın verdiği sürenin tehlikeyi daha da büyüttüğünü ve birçok kötü niyetli kişinin bahsi geçen güvenlik açıklarından yararlanarak, sistemlere sızabileceklerini kaydetti. Dahası mezkûr açıkların kullanılarak, daha fazla veriye erişilebileceğini kaydeden AMD, soruna el attıklarını belirtti. CTS-Labs ise herhangi bir süre sınırı olmaması durumunda AMD’nin sorunu çözmek adına “aylar belki de yıllar süren” bir araştırmanın içine girebileceğini ve açıkların kullanılmaya devam edilebileceğini vurguladı.

Konuyla ilgili incelemelerinin sürdüğünü dile getiren AMD, açıkların bir kısmının gerçeği yansıttığını ve önümüzdeki hafta yayınlayacakları işlemci ve BIOS güncellemeleriyle birlikte performansa etki etmeden açıkları gidereceklerini kaydetti.