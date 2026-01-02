Ekran Kartı Alacaklar Yandı: AMD ve Nvidia’da Yeni Zam!

Donanım dünyasında son günlerde dolaşan söylentiler, ekran kartı almayı planlayanları yeniden tedirgin etmeye başladı. Henüz resmi bir açıklama olmasada kulislerde konuşulanlar fiyatlar tarafında rahatlatıcı bir tabloya işaret etmiyor. Özellikle 2026’nın ilk ayları için yapılan yorumlar oyuncuları üzmüş durumda. İşte 2026 ekran kartı zamları hakkında detaylar...

Ekran Kartı Fiyatlarına Zam Geliyor!

Donanım dünyasında moralleri bozacak bir iddia daha gündeme geldi. AMD ve Nvidia’nın 2026’nın ilk çeyreği bitmeden ekran kartı fiyatlarına ciddi bir zam yapmaya hazırlandığı konuşuluyor. Özellikle üst seviye modellerin bu artıştan sert şekilde etkilenmesi bekleniyor.

Zam iddialarının arkasında yapay zekâ sistemlerine yönelik patlayan talep bulunuyor. Bu talep DRAM ve NAND Flash fiyatlarını kısa sürede yukarı çekti. Bellek maliyetlerinin son 4–5 ayda katlanarak artması ekran kartlarının üretim maliyetlerini de ciddi şekilde yükseltti.

Sektördeki tek sinyal bu da değil. Daha önce ASUS, 5 Ocak itibarıyla ürün fiyatlarına zam yapacağını açıklamıştı. Dell, RAM fiyatlarının kontrolden çıktığını belirterek fiyat artışına gittiğini duyurdu. Lenovo cephesinde de 2026 başı için benzer bir artış beklentisi konuşuluyor.

Kısacası yapay zeka talebi artıyor, bellekler pahalanıyor ve faturası kullanıcıya kesiliyor. 2026,ekran kartı almak isteyenler için hiç de ucuz bir yıl olmayabilir. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Zam gelmeden ekran kartı almayı planlıyor musunuz? Yorumlarda buluşalım.